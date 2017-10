Thaçi: Veprim i shëmtuar, kur krimineli emërohet ligjërues në Serbi

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka reaguar ndaj lajmit se i dënuari i Hagës për krime lufte në Kosovë, Vlladimir Llazareviq, së shpejti do të nisë ligjërimin në Akademinë Ushtarake të Serbisë, duke thënë se ligjëruesi do të kujdeset që dijen dhe përvojën e tij kriminale dhe gjenocidiale ta përçojë tek gjenerata e ardhshme.

Ai ka shkruar në facebook se nuk është çudi për askënd në Serbi, por do të duhej të ishte shqetësuese për çdokënd në BE-ne dhe shtetet anëtare të saj.

“Nuk e paragjykoj reagimin e BE-së dhe me vëmendje dhe durim do ta pres një të tillë. Por nuk e di çfarë ka më të shëmtuar se fakti që një i dënuar për krime lufte kundër njerëzimit, do ligjëroj në akademinë ushtarake të Serbisë. Ai do të ligjërojë me krenari për strategjitë dhe metodat moderne që regjimi i tij dhe vetë ai, ka përdorur gjatë shekullit të kaluar në përpjekjet e tyre për spastrim etnik në Kosovë. Ai do t’i mësojë gjeneratat e ardhshme jo vetëm si t’i urrejnë popujt tjerë jo serbë në Ballkan, por si ta urrejnë edhe NATO-n dhe BE-në. Pra, ligjëruesi do të kujdeset që dijen dhe përvojën e tij kriminale dhe gjenocidiale ta përçojë tek gjenerata e ardhshme. Tani mbetet të shihet se si do ta përshpejtojë apo ngadalësojë një veprim i tillë anëtarësimin e Serbisë në BE”, ka shkruar ai.

Përndryshe, ish komandanti i korpusit të Prishtinës dhe i Armatës së Tretë të Ushtrisë së Jugosllavisë, gjenerali në pension dhe i dënuari i Hagës për krime lufte në Kosovë, Vlladimir Llazareviq, së shpejti do të nisë ligjërimin në Akademinë Ushtarake të Serbisë, shkruan sot “Novosti” i Beogradit.