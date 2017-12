Thaçi: Ushtrinë do ta kemi në vitin 2018

Presidenti Thaçi para deputetëve ka folur edhe për proceset zgjedhore që ishin këtë vit. Ai ka thënë se viti 2017 ishte vit i të arriturave përkundër shumë sfidave.

“Kemi kaluar dy palë zgjedhje, ato të përgjithshmet në qershor dhe ato për kuvende komunale e kryetarë komunash në tetor. Këto dy procese elektorale kanë dëshmuar edhe një herë pjekurinë e politikës dhe shoqërisë kosovare në përgjithësi. Kjo i ka hapur rrugë formimit të qeverisë së re, kuvendeve të reja komunale dhe zgjedhjes së kryetarëve të rinj të komunave të Kosovës”, ka thënë ai.

Presidenti ka thënë se Qeveria e Kosovës dhe kryetarët e zgjedhur të komunave, tani duhet të punojnë me përkushtim për realizimin e prioriteteve të përcaktuara dhe ta përmirësojnë jetën e qytetarëve.

“Kur jemi tek zgjedhjet e lira, me lejoni të theksoj se unë nuk kam hequr dorë nga puna ime që të punojmë bashkërisht me partitë politike për të përfunduar me sukses procesin e reformës zgjedhore. Unë konsideroj se pjesa më e madhe e punës në këtë drejtim ka përfunduar dhe gjatë vitit në vijim, ne duhet ta përfundojmë këtë proces. Përkundër faktit se zgjedhjet qendrore dhe lokale kanë konsumuar shumë kohë dhe energji, prapëseprapë, si president në koordinim me institucionet tjera, kam vazhduar punën në realizimin e prioriteteve të rëndësisë shtetërore”, ka thënë presidenti Thaçi.

Ndër prioritet kryesore në këtë aspekt, ai ka thënë se ishte edhe vazhdimi i punës për themelimin e Forcave të Armatosura të Kosovës.

“Ky është një proces shtetëror i natyrshëm dhe i domosdoshëm, i cili vjen edhe si rezultat i punës së pjesëtarëve të FSK-së të cilët e kanë ngritur nivelin e përgatitjes dhe tani janë të gatshëm për detyra e kompetenca të reja. Forca e Sigurisë së Kosovës është forcë shumetnike në të cilën mbi 10 për qind e pjesëtarëve të saj vijnë nga komunitetet jo shumicë”, ka thënë ai.

Forcat e Armatosura të Kosovës, presidenti ka thënë se do ta ruajnë dhe fuqizojnë karakterin shumetnik. “Tani jemi pothuajse në fazën përfundimtare të përpjekjeve tona për të siguruar përkrahjen që procesi i themelimit të FAK-ut të bëhet nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese. Këtë jemi duke e bërë dhe do ta bëjmë në koordinim të plotë me NATO-n dhe partnerët tjerë strategjikë. Unë sot ju siguroj se Kosova gjatë vitit 2018 do të ketë kapacitet e veta mbrojtëse, pra një ushtri moderne që do t’i kontribuojë paqes dhe stabilitetit në rajon dhe kudo në botë”, ka pohuar presidenti Thaçi. Duke folur për sigurinë e Kosovës, presidenti ka thënë se ndjehet krenar që shteti ynë është lider në rajon në luftimin e ekstremizmit, radikalizmit dhe terrorizmit.

“Ky përkushtim i jonë ka marrë mirënjohje nga të gjithë liderët e botës së lirë e demokratike. E shfrytëzoj këtë rast që të falënderoj të gjithë mekanizmat e sigurisë kombëtare që kanë kontribuar në ruajtjen e rendit dhe sigurisë në Kosovë, por edhe në rajon”, ka thënë ai.