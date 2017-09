Thaçi udhëton për në Amerikë

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, pas vizitës së nesërme që do ta zhvillojë në Vatikan, do të udhëtojë sërish për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Kështu ka thënë për Telegrafin, një burim nga zyra e presidentit.

“Presidenti Thaçi nesër udhëton në Vatikan, ndërsa të enjten do të takohet me Papa Françesku. Pas kësaj vizite, të premten, presidenti Thaçi do të pritet në Shtëpinë e Bardhë nga zëvendëspresidenti i SHBA-ve, Mike Pence”, ka thënë ky burim.

Kjo do të jetë vizita e tretë me radhë e Thaçit në ShBA brenda një muaji.

Kujtojmë se me datën 13 shtator Thaçi ishte në Washington ku nënshkroi marrëveshjen me MMC, derisa ai sapo është kthyer nga takimi që kishte me Presidentin Donald Trump, në New York.