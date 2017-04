Thaçi thotë se s’ka disponim për zgjedhje të reja

Mocionin e propozuar nga lideri i NISMA-s, Fatmir Limaj, për rrëzimin e qeverisë, nuk e sheh si serioze presidenti i vendit, Hashim Thaçi.

Ai në intervistë për RTV Dukagjini, tha se nuk pret që të ketë disponim për zgjedhje të reja, pavarësisht propozimit opozitar për mocion mosbesimi ndaj Qeverisë.

Thaçi në këtë intervistë tha se Kosova është shtet kushtetues dhe ligjor dhe duke qenë e tillë, po përçon në botë mesazhin se shteti ynë po ndërton një shoqëri të hapur, tolerante, mirëkuptuese dhe të respektimit të plotë të të drejtave të njeriut.

Ai pranon se shteti ka hasur në vështirësi në shtrirje të kushetueshmërisë në pjesën veriore të vendit, por që sipas tij, tashmë akti më i lartë juridik është i zbatueshëm në tërë territorin e vendit.

Presidenti i vendit tutje ka folur edhe për krijimin e ushtrisë nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese, duke mos e konsideruar si dorëzim në përpjekjet e tij që ushtria të bëhet nëpërmjet ligjit.

Thaçi u ka bërë ftesë deputetëve të Kuvendit që të jenë të përgjegjshëm karshi votueseve të vet, duke iu mundësuar lëvizjen e lirë dhe atë duke ratifikuar demarkacionin.

Duke folur për mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, presidenti Thaçi bën të ditur se kjo do të ndodhë vetëm nëse ka vullnet të koalicionit. Presidenti Thaçi ka ritheksuar edhe një herë se edhe Asociacioni i Komunave me shumicë Serbe do të themelohet sipas vendimit të Gjykatës Kushtetuese.