Thaçi: Së shpejti do ta caktoj datën e konstituimit të Kuvendit

Ftesës së presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, për takimi konsultativ me subjektet politike që kanë fituar ulëse në Kuvendin e Kosovës, i është përgjigjur vetëm koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, i njohur si koalicioni PAN, i cili ka fituar numrin më të madh të ulëseve në Kuvendin e Kosovës, gjithsej 39.

Ndërkaq, pjesëmarrjen në këtë takim e kanë refuzuar subjektet politike të radhitura pas koalicionit PAN, Lëvizja Vetëvendosje dhe koalicioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe Alternativës, por edhe Lista Serbe. Përfaqësuesit e këtyre subjekteve nuk kanë pranuar që të marrin pjesë në këtë takim.

Presidenti Thaçi, pasi që ka dëgjuar përfaqësuesit e partive politike pjesëmarrëse në takim, ka theksuar se shumë shpejt do ta caktojë datën për seancën konstituive të kuvendit të Kosovës.

“Ju njoftoj, se në përputhje me kompetencat e mia si President i vendit, shumë shpejt do ta shpalli datën e mbajtjes së seancës së parë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kjo do të ndodhë në konsultim të ngushtë me Sekretarinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës, që gjithçka të jetë në përputhje me afatet kohore dhe me Kushtetutën dhe ligjet”, ka thënë presidentit Thaçi.

Në anën tjetër, përfaqësuesi i Partisë Demokratike të Kosovës që është pjesë e koalicionit PAN, Enver Hoxhaj, ka thënë se formimi i Kuvendit dhe i Qeverisë është domosdoshmëri e ngutshme, për shkak se vendi ka nevojë për vendimmarrje të fuqishme dhe reforma të brendshme.

“Partnerët e koalicionit, PDK, AAK dhe Nisma, mendojnë që në një afat të caktuar ligjor, në një hapësirë kohore kur ju President mendoni dhe sekretaria e Kuvendit mendon se mund të ndodhë organizimi i seancës, do të duhet të ndodhë sa më parë. Ne mendojmë se i kemi numrat e nevojshëm si shumicë parlamentare që ta bëjmë hapin e parë të konstituimit të Kuvendit dhe mandej, në të njëjtën kohë edhe për formimin e Qeverisë”, ka thënë Hoxhaj.