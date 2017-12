Thaçi se ka ndërmend të heq dorë nga jeta politike, ja çka po paralajmëron se do të bëjë për herën e tetë!

Thaçi ka mohuar mundësinë që ai të tërhiqet nga jeta politike, ai ka sqaruar se ka pasur një kërkesë për reformën elektorale.

Sipas tij presidenti në zgjedhjet e ardhshme duhet të zgjidhet nga vota e qytetarit dhe se ai pa dyshim do të dilte fitues.

“Jo unë nuk e kam përmendur tërheqjen time nga politike por kam diskutuar për reformën elektorale ku mendoj dhe besoj që do të ishte në interes që presidenti të zgjidhej drejtpërdrejt nga qytetarët dhe unë kam theksuar se nëse zgjedhja do të jetë e drejtpërdrejt nga qytetarët unë jam i sigurt që do të fitojë”, ka deklaruar Thaçi në rtv21.