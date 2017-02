Thaçi përshëndet marrëveshjen për murin

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, nëpërmjet rrjetit social Twitter, i ka përgëzuar organet e nivelit qendror dhe atij lokal për arritjen e marrëveshjes për siç ka thënë, integrimin e komuniteteve dhe jo ndarjen e tyre me mure.

“E përgëzoj nivelin qendror dhe atë lokal në Republikën e Kosovës për arritjen e marrëveshjes për integrim dhe jo ndarje të komuniteteve me mure”, ka shkruar Thaçi në Twitter.

I congratulate central & local levels of gov in Republic of #Kosovo reaching agreement on integrating, not dividing communities by walls 1/2

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) February 4, 2017