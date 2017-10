Thaçi ndryshon kursin, “bombardon” Specialen!

Presidenti i Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, dje ka hedhur kritika të ashpra dhe dyshime rreth drejtësisë që mund ta vendosë Gjykata Speciale, derisa vite më parë u kërkonte deputetëve në Kuvend që ta votonin këtë institucion ndërkombëtar të drejtësisë. Opozita dhe analistët thonë se deklaratat e tilla të presidentit janë jo të sinqerta dhe mund të ndërlidhen me “kalkulime personale”, shkruan sot Gazeta “Zëri”

Kritikat e ashpra të presidentit të Kosovës Hashim Thaçit karshi Gjykatës Speciale dhe bashkësisë ndërkombëtare vlerësohen jo të sinqerta, pasi që ishte pikërisht ai që vite më parë kërkoi nga Kuvendi që ta votojë këtë institucion ndërkombëtar të drejtësisë, duke këmbëngulur madje se Specialja nuk do ta njollosë luftën e drejtë të UÇK-së.

Thaçi gjatë ditës së djeshme, përpos që u shpreh pesimist se Specialja do të vërë drejtësinë në vend, shpërfaqi edhe “kushtet” që ndërkombëtarët ia kishin vënë Kosovës për ta pranuar Gjykatën Speciale, shkruan tutje “Zëri”.

Mirëpo ekspertët e çështjeve juridike në Kosovë konsiderojnë se këto kritika të ardhura nga Thaçi pikërisht tash kanë të bëjnë me ofrimin e fillimit të punës së Speciales, rrjedhimisht ngritjen e aktakuzave të para.

Po ashtu “kushtet” e vëna nga ndërkombëtarët për themelimin e Speciales ata i shohin si “pazare” tejet shqetësuese.

