Thaçi: Muri ndarës në Mitrovicë u rrënua, dialogu po funksionon

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ka shkruar në rrjetin social twitter se tashmë muri në veri të Mitrovicës është rrënuar.

Në komentin e tij, Thaçi është shprehur se pajtohet me përfaqësuesen e lartë të BE-së për Siguri dhe Politikë të Jashtme Federica Mogherini, se dialogu në mes të dyja vendeve ka funksionuar dhe se duhet të punohet së bashku për të ndërtuar ura dhe mure ndarëse.

“Muri ndarës tek ura e Mitrovicës tashmë është rrënuar. Pajtohem me Federica Moghereninin se ne duhet të punojmë në ndërtimin e urave, jo mureve. Dialogu po funksion”. ka shkruar Thaçi në twitter.

The divisive wall by the bridge in Mitrovica is now down. Agree w/ @FedericaMog, we must work to build bridges, not walls. Dialogue works!

