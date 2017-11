Thaçi mbështet Qeverinë për hetim ndërkombëtar në rastin ‘Komunova”

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, e mbështet kërkesën e Kryeministrit të Qeverisë së Kosovës, Ramush Haradinaj, për një hetim ndërkombëtar për rastin e grupit “Kumanova”.

Një hetim ndërkombëtar, sipas presidentit Thaçi, do ta ndriçonte të vërtetën e plotë, mbi të cilën do të vendoste drejtësia.

Sot në mbledhjen e ekzekutivit, Haradinaj ka bërë thirrje për hetim ndërkombëtar në lidhje me këtë rast, duke vënë dyshime në vendosjen e drejtësisë nga drejtësia maqedonase.

“Kemi përcjellë me kujdes dhe vëmendje të shtuar procesin pas ngjarjeve tragjike në Kumanovë, në maj të vitit 2015 dhe dënimet e shqiptuara nga Gjykata në Shkup. Drejtësia duhet të vihet në vend, duke nisur që nga zbardhja e plotë e ngjarjes me të gjitha dimensionet e saj. Një hetim ndërkombëtar do të ndihmonte zbardhjen e plotë të së vërtetës, për të cilën mundohemi të gjithë”, thuhet në deklaratën e Haradinajt.

Me këtë rast, ministri i Jashtëm i Kosovës, Behgjet Pacolli, ka thirrur në konsulta të brendshme ambasadorin e Kosovës në Shkup, Ylber Hysa, ndërkohë që për të njëjtën çështje e ka thirrur për sqarim ambasadorin e Republikës së Maqedonisë, në Kosovë.

Gjykata Themelore e Shkupit ka dënuar me gjithsej 746 vjet burg pjesëtarët e grupit të Kumanovës, të akuzuar për terrorizëm për ngjarjet e 9 dhe 10 majit të vitit 2015.

Për veprën terrorizëm ishin akuzuar gjithsej 37 persona. Prej tyre, gjykata ka dënuar 7 persona me burg të përjetshëm. Nga ky grup, 19 persona janë nga Kosova.