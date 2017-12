Thaçi: Kosova nuk është Siri, Rusia nuk do të jetë pjesë e dialogut

Presidenti Hashim Thaçi deklaroi se nuk ka mundësi që Rusia të jetë pjesë e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë, përkundër disa raportimeve që një gjë e tillë mund të ndodhë.

“Rusia nuk do të jetë pjesë e dialogut. Kosova nuk është Siri që të futen tërë ata akterë ndërkombëtarë. Lidhur me këtë ka pasur reagime edhe nga përfaqësuesit e Departamentit të Shtetit Amerikan. Ndërsa nga BE-ja janë më të kujdesshëm, nga që duan që Serbia të afrohet kah Brukseli dhe nganjëherë mbyllin sytë”, ka thënë Thaçi në një intervistë në Zona B të Klan Kosovës.

Sa i përket bisedimeve në nivel presidentësh, Thaçi mohoi t’i ketë marrë kompetencat ndonjë institucioni, përderisa tha që përfaqësimi duhet të bëhet në formë të barabartë qoftë ai në nivel presidentësh, kryeministrash apo ministrash.

Presidenti i vendit edhe njëherë bëri të ditur që epilogu i dialogut të Prishtinës dhe Beogradit do të jetë njohja reciproke.

“Ne po punojmë me mundësi reale që ai proces të jetë përfundimtar dhe të përfundojë me njohje reciproke, dhe Kosova të anëtarësohet në OKB. Vetëm kështu do të ketë kuptim dialogu”, deklaroi Thaçi, njofton Klan Kosova.