Thaçi kërkon drejtësi për shqiptarët e serbët e vrarë në Kosovë

Presidenti i shtetit, Hashim Thaçi, ka thënë se po kërkon drejtësi për gjithë shqiptarët që janë vrarë, në të njëjtën kohë, ai ka thënë se po kërkon drejtësi edhe për serbët e vrarë pasluftës në Kosovë.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se ballafaqimi me krimin është sfidë e re por beteja në luftë kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe fenomeneve negative duhet të jenë permanente, e vendosur dhe me tolerancë zero.

Ai në konferencën vjetore të prokurorëve, ka thënë se prokurorët kanë shënuar suksese shumë të rëndësishme por të gjithë presim edhe më tepër, pasi me suksesin e prokurorëve, Kosova do të jetë një vend edhe më i fortë.

“Ballafaqimi me krimin është sfidë në vete, por beteja në luftën kundër korrupsionit dhe krimit duhet të jenë permanente dhe të vendosura dhe do të jetë një betejë e gjatë ”, tha ai.

“Tani tek institucionet vendore është edhe autoriteti i plotë ekzekutivi sa i përket krimeve të luftës. Kosova është atdhe i të gjithë qytetarëve. Ne po ndërtojmë demokraci qytetare. Para ligjit të gjithë janë të barabartë dhe krimi është krim dhe nuk vjetrohet. Përkushtimi im është që të punojmë të gjithë për drejtësi të plotë për gjithë dhe në çështjet më të ndjeshme”, tha Thaçi.

“Unë takojë familjarë të masakrave të Mejës që ende nuk e kanë marrë përgjigjen e drejtësisë, takojë familjarë të masakrës në Izbicë, takoj qytetar, familjarë, shoqata të familjarëve të masakrës së Studimes që ende nuk e kanë marrë përgjigjen nga sistemi i drejtësia për ato masakra të grave, fëmijëve që janë kryer, gjithashtu takoj dëshmitarë të gjallë të masakrës së burgut të Dubravës, edhe atje nuk e kemi ende përgjigjen e sistemit të drejtësisë, as të ndërkombëtarëve , as të vendorëve, kërkoj që të punohet më tepër, por në të njëjtën kohë takoj familjarët e ngjarjeve të dhimbshme të masakrës që ka ndodhur në Staragrackë në Lipjan, ku janë vrarë 40 qytetar, gjithashtu fëmijëve që janë vrarë në Gorazhdec, ku janë vrarë pas luftës, dhe ata nuk kërkojnë asgjë më shumë përveç drejtësisë të cilën duhet ta ofroni ju prokurorë”, tha ai.

Ai i ka thënë prokurorëve që do të jenë patriotët e shtetit, vetëm nëse ballafaqoheni me krimet më të rënda dhe më të ndjeshme.