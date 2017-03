Thaçi: Jap dorëheqje nëse nuk votohet Ushtria e Kosovës

Në emisionin “Debat` sonte transmetohet intervista ekskluzive me Presidentin e Kosovës, Hashim Thaçin. Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi tha se Ushtria e Kosovës do të bëhet në koordinim me...