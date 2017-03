Thaçi: Krijimi i Forcave të Armatosura nuk do të mbetet peng nga Beogradi

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se definitivisht ushtria po bëhet.

“Unë e kam iniciuar projektin për themelimin Forcave të Armatosura të Kosovës edhe në vitin 2014. Tani jemi në një proces të ri, pas refuzimit të Listës Serbe që të votojmë dhe të shkohet me projektligj. Do të jetë gjithçka sipas standardeve dhe kritereve euroatlantike. Është mirë që kemi një konsensus politik kosovar, sikur njëherë më parë, që nga dita e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Tani kemi 100 deputetë, atëherë kanë qenë 109 deputetë. Unë kam shpresë se do të votojnë edhe më shumë se 110 deputetë. Është një interes që Lista Serbe të kthehet në institucione dhe të jetë një proces gradual gjithëpërfshirës”, ka theksuar ai.

Kosova nuk i rrezikon raportet me ShBA-të

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka pohuar se në asnjë rrethanë nuk ka ndonjë ndeshje apo mospajtim më ShBA-të.

“Ne ndajmë të njëjtin qëllim, edhe shteti i Kosovës edhe ShBA-të, që Kosova t’i ketë Forcat e Armatosura, një forcë multietnike, që do të ketë përfaqësim gjithë etnik. Në anën tjetër kemi një qasje dalluese në metodologjinë e themelimit e Forcave të Armatosura të Kosovës, çështje kjo që në ditët e ardhshme dhe javët e ardhshme do të punojmë shumë që të i përafrojmë qëndrimet. Jam i bindur se do të kemi edhe themelimin e Forcave të Armatosura të Kosovës, themelin e ushtrisë së Kosovës, forcë multietnike, forcë për ruajtjen e gjithë qytetarëve, mbrojtjen e integritetin territorial të Kosovës dhe partneritet të përjetshëm me ShBA-të. Për këtë i garantoj gjithë qytetarët e Kosovës dhe për këtë nuk ka asnjë dilemë. Forcat e Armatosura të Kosovës, do të bëhen me ndryshimet kushtetuese ose me ligj. Nuk do të lejoj që të mbesim pengë nga disponimi i Beogradit apo disa individëve për themelimin Forcave të Armatosura të Kosovës. Askush nuk mund të vë veto ndaj themelimit të Forcave të Armatosura të Kosovës. Ky është vullnet i dy milionë qytetarëve të Kosovës. Është e drejt e jonë, kushtetuese, ligjore, historike dhe garanci për të ardhmen që të jemi pjesë e NATO-s”, ka thënë ai.

Vrasjet politike, mos të shfrytëzohen për fushatë zgjedhore

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se ka pasur vrasje të personaliteteve të ndryshme pas luftës, apo të ndonjë gazetari, profesori, personaliteti tjetër që i ka takuar ndonjë spektri politik, apo shoqërisë civile.

“Për mua gjithmonë kanë qenë veprime të dënueshme, prandaj kam kërkuar nga kryeprokurori që ai të ketë këtë listë si prioritet në punën e tij dhe që shoqëria jonë të lirohet nga këto akte. Ju e shihni që çdo herë kur është fushatë zgjedhore, është një parti politike që mundohet gjithmonë të fitojë zgjedhjet nga ato veprimet që kanë ndodhur, duke ia rënduar jetën atyre familjeve, ndjenjat atyre fëmijëve dhe krejt shoqërisë. Është me rëndësi etike që të zbardhet e vërteta. Në këtë drejtim unë kam iniciuar këtë iniciativë. Pres mbështetjet nga të gjithë që të punojnë drejtësia dhe të zbardhet e vërteta dhe ata që kanë kryer krimet të dalin para drejtësisë”, ka theksuar ai.

Kosova do të padisë Serbinë për kryerjen e gjenocidit

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar masakrat e kryera nga shteti i Serbisë në Kosovë, janë të përmasave të mëdha, të papara, prej pas Luftës së Dytë Botërore, prej pas luftës që është zhvilluar në Bosnjë, apo pas Masakrës së Srebenicës.

“Për fat të keq kryesit e këtyre krimeve, të këtyre masakrave, deri në përmasat e gjenocidit nuk kanë dalë para drejtësisë dhe ata nuk e kanë marrë dënimin e merituar. Disa prej tyre janë fshehur në Serbi dhe disa prej tyre janë pjesë e pushtetit aktual të Beogradit. Kemi të bëjmë edhe me një heshtje ndërkombëtare krejt të pajustifikueshme ndaj kryesit e këtyre masakrave dhe gjenocidit të Serbisë në Kosovë. Kemi shumë masakra të kryera të cilët i keni përmendur edhe ju në emisionet e juaja. Dua të them se dhuna e ushtruara nga Serbia është një dhunë e organizuar, një dhunë me plan e drejtuar dhe e udhëhequr drejtpërdrejt nga shteti i Serbisë dhe në këtë drejtim herët a vonë Kosova do të padis Serbinë për kryerjen e gjenocidit në Kosovë, masakrave, spastrimeve etnike deri në përmasat e gjenocidit. Prandaj në këtë drejtim jemi duke punuar me institucionet e Kosovës. Edhe autoritetet e UNMIK-ut, për shtatë, tetë vite, tash të EULEX-it, me mandatin 8 apo 9 vjeçar ekzekutiv, megjithë përpjekjet nuk kanë bërë punën e mjaftueshme që kryesit e krimeve, masakrave, gjenocidit ndaj popullatës në Kosovë, të dalin para drejtësisë dhe të marrin dënimin e merituar”, ka theksuar Thaçi në një intervistë për emisionin “Udhëve” të Radio Televizionit të Kosovës (RTK).

Thaçi: Gjykata Speciale ishte projekt ndërkombëtar

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se Kosova nuk ka asgjë për të fshehur.

“Nuk ka hapësirë apo nevojë për ndonjë panik, sa i përket Gjykatës Speciale, unë mendoj se kjo gjykatë do të spastrojë gjërat nga akuzat e një bote false të prezantuara dhe të pretenduara ndaj luftës së Kosovës”, ka theksuar ai.

Thaçi, ka deklaruar se Serbia ka bërë gjenocid në Kosovë, por kryesit e këtij gjenocidi nuk janë dënuar ende. Sipas tij, disa prej kryerësve të krimeve janë pjesë e pjesë e pushtetit aktual në Beograd.

Thaçi në një intervistë për emisionin “Udhëve” të Radio Televizionit të Kosovës (RTK), ka folur edhe për tema të tjera si për Forcat e Armatosura, për vrasjet e figurave publike dhe për situatën politike në vend.