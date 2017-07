Thaçi fton partitë parlamentare në dialog me Serbinë

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi ka vendosur që nesër të shkojë në Bruksel për t’u takuar me Shefin e Shtetit serb, Aleksander Vucic.

Ky takim shënon edhe fillimin e ri të dialogut në nivel presidentësh. Ky format i dialogut është kundërshtuar nga LDK’ja dhe NISMA për Kosovën.

“Nesër, në Bruksel, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, së bashku me Mogerini dhe presidentin e Serbisë, do të diskutojmë dhe shkëmbejmë idetë fillestare për mënyrën se si do të vazhdojmë dialogun në fazën e re dhe objektivat që synojmë të arrijmë në kuadër të procesit të normalizimit”, ka njoftuar Presidenti Thaçit, në profilin e tij në facebook.

Sidoqoftë, Thaçi i ka ftuar të gjitha partitë parlamentare të jenë pjesë e dialogut me Serbinë, duke e quajtur këtë proces si interes shtetëror.

“Duke marrë në kosideratë detyrat e shumta që i presin institucionet e reja që duhet të krijohen pa humbur kohë, ftoj për untitet të gjitha partitë politike dhe institucionet e Republikës së Kosovës në të gjitha çështjet e interesit shtetëror. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është pikërisht një çështje prioritare e interesit shtetëror, prandaj unë do të punoj me këmbëngulje që të jemi të bashkuar si institucione shtetërore dhe parti poltike parlamentare pa përjashtim”, ka shtuar ai.