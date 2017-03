Thaçi: Dorëheqja ime hyn në fuqi në momentin e mosvotimit të Ushtrisë

Në emisionin Debat në RTK, Presidenti i Kosovës ishte shumë i prerë dhe I qartë. Nuk do të jetë President i Kosovës nëse nuk votohet projektligji sepse nuk do të jetë pjesë e kësaj nomenklature, që nuk e voton ushtrinë e vendit të tij. Presidenti i vendit gjithashtu theksoi se pavarësisht se dorëheqja e tij është e parëndësishme, dëmi më i madh do t’i bëhet Kosovës. “Kjo shans për të krijuar Ushtrinë nuk do të vijë për dhjetëra vite”.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, në një intervistë në emisionin ‘Debat në RTK’, u deklarua mjaft i prerë dhe i qartë, lidhur me projektligjin për ndryshimin e misionit të FSK, ndryshim i cili e shndërron Forcën e Sigurisë së Kosovës nga një organizatë civile, në institucion ushtarak, me detyrim për të mbrojtur sovranitetin dhe qytetarët e Republikës së Kosovës.

“Nuk ka asnjë kthim mbrapa. Së paku nga ana e ime. Unë do t’i kryejë të gjitha obligimet e mia procedurale. Një legjislacion që nuk voton ushtrinë e vendit e tij, nuk e meriton të vazhdojë. Jam i bindur se edhe qytetarët nuk do ta lejojnë. Do ta çojnë në shtëpi. Për këtë jam i sigurt. E theksoj se dorëheqja ime hynë në fuqi në atë moment që ky Kuvend të mos e botojë. Hyn në fuqi momentin e mbarimit të atij mosvotimi” tha Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, gjatë emisionit “Debat’, me gazetarin Ridvan Berisha.

Ai potencoi për disa herë, se çështja e dorëheqjes së tij si President është shumë e parëndësishme, përballë faktit të mosvotimit për ndryshimin e projektligjit, që ë shndërron FSK-në në ushtri të vërtetë, mosvotim i cili do t’i sjellë dëme ta pariparueshme vendit.

“Dorëheqja ime është e parëndësishme por dëmi më i madh do t’i bëhet Kosovës. Kjo shans për të krijuar ushtrinë nuk do të vijë ndoshta as pas dhjetëra vitesh. Është shumë e rëndësishme që në këtë momentum, të gjitha partitë politike dhe deputetet e Kuvendit të Kosovës janë për formim e ushtrisë. Nuk besoj që do të ndodhë. Kryeministri i vendit që është kryetarë edhe i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Kryetari i Kuvendit, Kadri Veseli dhe kryetarë i Partisë Demokratike të Kosovës, me premtuan mbështetje për projektligjin”, tha Presidenti i vendit, Hashim Thaçi.

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i është përgjigjur të gjitha pyetjeve dhe çështjeve që u ngritën gjatë këtyre ditëve në lidhje me shndërrimin e FSK në Ushtri të vendit, pa u kryer më parë ndryshimet kushtetuese. Presidenti Thaçi tha se askush nuk ka pasur arsye të befasohet për inicimin nga ana e tij të kësaj procedure, pasi ka pritur mjaft për tre vjet me radhë.

“Realisht askush nuk ka pas nevojë të jetë i befasuar dhe askush nuk besojë se ka qenë. S’ka pse të befasohet. Kemi kaluar një proces të gjatë, 9 vite nga shpallja e pavarësisë dhe 18 vite nga liria e Kosovës. Në kuadër të kësaj, duke rishikuar dhe vlerësuar dhe respektuar kushtetutën dhe ligjet si dhe rregulloren e punës së Kuvendit. Kam iniciuar projektligjin për themelimin e ndryshimin e FSK nga një mision civil në një Forcës të Sigurisë, apo thjesht Ushtri të Kosovës. Kanë qenë të informuar të gjithë faktorët relevant vendorë dhe ndërkombëtarë. Kanë qenë të informuar në detaje për të gjithë procesin. Kanë qenë të informuar edhe partnerët e koalicionit. Draft ligji i është dorëzuar të gjithëve. Gjithashtu, kanë qenë të konsultuar dhe të informuar për gjithë procesin”, tha Presidenti Thaçi, i pyetur në lidhje më disa akuza që u ngritën në media, se ky veprim është bërë pa u konsultuar me as kë.

“Më 5 mars e dorëzova projektligjin tek faktori relevant dhe tek faktori politik. Duke respektuar procedurat e nevojshme e kam dorëzuar tek Kryetari i Kuvendit të Kosovës, zotëri Kadri Veseli. Gjithçka ka qenë konform ligjit. Presidenti ka të drejtë të ngritë çështje projektligji të ndryshëm, siç ka të drejtë edhe qeveria apo 10 mijë qytetarë të vendit. Gjithashtu, duke shfrytëzuar autoritetin e Presidentit të Kosovës, si komandant suprem i Forcave të Armatosura të Kosovës konsiderojë se kjo çështje ka nevojë të mbyllet njëherë e përgjithmonë. Falënderojë Kryetarin e Kuvendit, gjithë anëtarët e kryesisë të Kuvendit të gjithë spektrit politikë që kanë dhënë mbështetje për votimin e projektligjit”, theksoi Presidenti Thaçi.

Ai ka treguar se të gjithë akterët politikë kanë qenë të përfshirë.

“Unë nuk jam ai që përcaktoj reagimet në kohë për një çështje të caktuar. Formimi i ushtrisë është çështje e interesit shtetërorë dhe jo politikë, jo një etnikë. Informimi ka qenë i saktë, përfshirë kryetarin e PDK dhe Kuvendit të Kosovës apo Kryeministrin dhe kryetarin e LDK-së, Isa Mustafën. I kam takuar në të njëjtën kohë, në të njëjtin takim, në të njëjtën tavolinë. Përgjigja e të dyve ka qenë se do të mbështesin iniciativën për transfromin e FSK dhe ndryshimin e projektligjit”, tha tutje Presidenti I vendit, në përgjigje të kritikave për anashkalimin e Kryeministrit Isa Mustafa.

Gjithashtu, ai potencoi se nuk ka ushtri private.

“Ushtritë në Kosovë nuk kanë qenë partiake, asnjëherë. Është një nismë nacionale dhe në përputhshmëri më Kushtetutën. Gjithashtu e menaxhuar nga miqtë tanë ndërkombëtarë dhe gjithçka është përputhshmëri me kompetencat tona. E theksoj nisma është shtetërore dhe jo partiake. Nisma ka mbështetje prej NATO-së dhe gjithë miqve tanë ndërkombëtarë. Të gjithë akterët kanë qenë të informuar dhe në fund të fundit është në autoritetin tim kushtetues si komandant supreme i Forcave të Armatosura të Republikës së Kosovës kjo çështje”, tha tutje Presidenti i vendit, Hashim Thaçi.

Duke u përgjigjur pyetjeve në lidhje me faktin se ka qenë gjithashtu edhe njëri prej krijuesve të UÇK, ai tha se janë dy rrethana të ndryshme.

“Themelimi i UCK ka ardhur në një rrethanë tjetër, të një vullneti të fortë për lirinë dhe pavarësinë e qytetarëve. Për të kaluar në një periudhë nga vitit 1992 deri në 1998, pastaj në një bashkëpunim me NATO. Pastaj kaluam në demilitarizimin e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Ndërkombëtarët kanë kërkuar demilitarizimin po ne kemi arritur t’i bindim ndërkombëtarët që krahas demilitarizimit të ndodhë edhe transformimi. Ka qenë një transformim i vlerësuar i UÇK nga 20 qershori i 99 deri në 20 shtatorë. Aq ka qenë i suksesshëm sa kemi pas përshëndetje nga Presidenti amerikan Bill Klinton, nga ai OKB, NATO, etj. etj. Çdo organizatë ka përshëndetur demilitarizimin dhe transformimin e UCK”, vijoi Presidenti i Kosovës.

“Pastaj vjen transformimi i TMK dhe hapja e kapitullit nga zero për FSK. Dhe atëherë ka pasur tensione por ka qenë rruga e vetme. Kemi kaluar përmes një procesi të plotë transparent.. Për të ardhur në vitin 2013 dhe në 2014, kur kemi arritur pajtueshmërinë me NATO dhe ShBA për të kaluar nga FSK në forcat e armatosura. Kjo ishte përmes ndryshimeve kushtetuese. Në atë kohë kam qenë kryeministër dhe kemi qenë të dakorduar që kjo të shkohet përmes koalicionit. Gjithashtu 25 deputet të pakicave, përfshirë edhe serbët u pajtuan. Për fat të keq subjektet të caktuara, duke iu frikësuar faktit, e dështuan atë për interesa politike. Deklarova edhe atëherë shumë qartë se çdo shtyrje për interesa partiake, ideologjike apo tjetër, do ti kushtojë shumë shtetit tonë. Ishte momentum më i mire i kalimit nga FSK në Ushtrinë e Kosovës. Atëherë nuk u pengua nga deputetet serbë, por nga një grup deputetësh kosovarë. Prej atëherë kaluan tre vite për të kaluar ku jemi këtu.

Tash jemi një rrethanë tjetër, Lista serbe merr urdhër direkt nga Beogradi, ajo është zgjedhur nga qytetarët serbë dhe unë nuk i kam sjellë. Tani jemi peng i këtyre deputetëve dhe dëgjohet çdo ditë me dhjetëra deklarata në ditë që nuk do të votojnë për ushtrinë. Gjithashtu edhe në Beograd dëgjohen deklarata të tilla’, potencoi Presidenti Thaçi.

Kjo sipas tij, ka qenë arsyeja që është “shkuar me ndryshimin e ligjit”.

“Nuk ndryshon emrin por ndryshon misionin, nga një mision civil në një mision ushtarak. Iniciativa që e kam filluar është e konsultuar me ekspertë ndërkombëtarë dhe vendor dhe është shumë e qartë. Tani duhet tregohet vullnet politikë dhe gjithçka është e qartë dhe në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, pakon e Ahtisarit.

Tre vite jemi mundur, jemi takuar dhe ka qenë kjo temë. Që ushtria të formohej në bazë të ndryshimeve kushtetuese. Në fakt qëndrimi është i qartë. Unë i njoh deputetët serbe janë njerëz të përgjegjshëm dhe njerëz të mirë. Nuk guxojnë të votojnë sepse Beogradi i shpall tradhtarë. I kam takuar të gjithë aktorët kyç dhe e pohojnë këtë. Unë gjithashtu edhe me kryeministrin e Serbisë, Aleksandër Vuciic, në biseda telefonike i kam kërkuar të mos ndikojë për keq dhe ti frikësoj deputetët serbë. Të mos i kërcënojë për votimin e demarkacionit, për ushtrinë. Diskutime janë bërë publike. Edhe ai më ka telefonuar”, shpjegoi Presidenti Thaçi.

Gjatë intervistës ai tha se Shtrohet pyetja do të mbetemi peng të Beogradit. Apo dikush që jep këshilla që ofrohemi.

“Është përmirësuar deklarata nga shefi i NATO-s. Ka qenë një deklaratë e pa mençur që është e përmirësuar. Beogradi e ka vendin dhe shtetin e vet. Ne jeni përgjegjës për Kosovën… Kosova nuk ka nevojë të ofrohet me Beogradin. Ne jemi zot, Bashkësia Ndërkombëtare është shume e qartë. Të gjithë partnerët e mbështesin formimin e Ushtrisë së Kosovës. I kam kërkuar faktorit ndërkombëtar, që ti bindin serbët. Por e di që askush nuk e ka ata fuqinë t’i bindë. Unë kërkojë rrugë për veprim. Beogradi më lehtë e pranon pavarësinë sesa themelimin e Ushtrisë së Kosovës. Kërkesa për formimin e ushtrisë përmes ndryshimeve kushtetuese është kërkesë për mosveprim”, tha Presidenti i vendit, Hashim Thaçi

Për këtë prezencë ndërkombëtare që kemi, treni propagandues me mision të qartë do të hynte në Kosovë pa problem, pa reaguar askush nga bashkësia ndërkombëtare. Do të merrnim ne komplimente si politikanë fleksibil. Ashtu edhe për murin. Do të ishte aty po mos ë reagonim. Por rikthim mbrapa nuk ka. Ushtria e Kosovës do të bëhet.

Dikush është gjetur në befasi edhe kur u themelua UCK, edhe kur u shpall Pavarësia apo kur u çliruam, Nuk brengosëm për këtë. Unë kam treguar për tre vite shumë fleksibilitet. Ka ardhë momenti që ndërkombëtarët të punojnë me Beogradin sepse nuk mund të jemi peng të Beogradit

A duhet të presim Beogradin deri sa të na thotë po. Serbia e nisi trenin dhe ne ja ndalëm, e filloi murin dhe ne ja rrënuam..

I dëgjova analistët që më akuzojnë për 20 vite si shumë lojalë. Është e vërtetë se nuk kam bërë asnjë veprim pa koordinim me ShBA dhe aleatët. Gjithashtu duhet të jem drejtpërdrejt me qytetarët që ShBA dhe NATO e mbështesin transformimin e FSK në Ushtri dhe Forcat e Armatosura të Kosovës. Do të përmbyllet 100 përqind në koordinim me ShBA. Kemi përgjegjësi shtetërore dhe do të gjejmë zgjedhjen më të mire”, tha Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi.