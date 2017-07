Thaçi dhe Vuçiq takohen sot në Bruksel

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, takon sot në Bruksel presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq.



Takimi, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve, do të ndërmjetësohet nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini.



“Do të diskutojmë dhe shkëmbejmë idetë fillestare për mënyrën se si do të vazhdojmë dialogun në fazën e re dhe objektivat që synojmë t’i arrijmë në kuadër të procesit të normalizimit”, tha Thaçi në një postim në Facebook.



Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar takimin e fundit në nivel të lartë më 1 shkurt.



Dy vendet kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve në prill të vitit 2013.



Ekipet teknike janë takuar pothuajse rregullisht për mënyrat e zbatimit të saj, por shumë nga çështjet e dakorduara kanë mbetur vetëm në letër.



Normalizimi i marrëdhënieve është kusht edhe për Kosovën, edhe për Serbinë që të avancojnë në rrugën e integrimit evropian.



Kosova tashmë ka nënshkruar Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit me BE-në, ndërsa Serbia ka hapur kapituj të negociatave të anëtarësimit.

