Thaçi: Demarkacioni nuk është garë ndërmjet profesorëve të një katedre

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thumbuar profesorët e Gjeografisë në Universitetin e Prishtinës, Shpejtim Bulliqi dhe Florim Isufi, gjatë një paraqitje të drejtpërdrejtë televizive.

I pari i vendit ka thënë se Bulliqi, aktualisht kryetar i Komisionit shtetëror për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, dhe Isufi, po bëjnë garë me çështjen e demarkacionit.

“Kjo është çështje e përgjegjësive institucionale shtetërore, nuk është çështje e garës së profesorëve të një katedre siç po ndodh tash, garë profesionale”, është shprehur Thaçi, gjatë një interviste në Klan Kosova.

Ai ka thënë se ka besim të plotë se edhe kryeparlamentari Kadri Veseli, edhe kryeministri Ramush Haradinaj, do ta gjejnë zgjidhjen e duhur për kalimin e kësaj situate, bashkërisht me të, si president, por edhe me opozitën, që të lëvizet përpara që vendi ta fitojë të drejtën për liberalizim të vizave.