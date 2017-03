Thaçi: Demarkacioni duhet të votohet në Kuvend

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka treguar se kur do të dërgohet Demarkacioni në Kuvend për votim.

Në një intervistë për “Zërin e Amerikës”, Thaçi ka thënë se beson që Qeveria do ta dërgojë në Kuvend ditët e ardhshme këtë marrëveshje.

“Unë besoj që qeveria e Kosovës do ta dërgojë në ditët e ardhshme dhe gjithashtu shpresoj që deputetët e Parlamentit të Kosovës më në fund do të votojnë për marrëveshjen për shënimin e kufirit dhe Kosova do të ketë të drejtën e liberalizimit të vizave”, ka thënë Thaçi, duke shtuar se tashmë është qëndrim shumë i qartë i Bashkimit Evropian, “pa votimin e kësaj marrëveshjeje nuk ka viza për Kosovën, jo me muaj apo vite, por dekada”.