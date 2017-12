Thaçi: Demarkacioni duhet të përfundoj brenda 40 ditëve, ndryshe pasojat janë të paparashikueshme

“Për Demarkacion jam duke punuar personalisht me Kadri Veselin dhe Ramush Haradinajn dhe do ta marrim edhe mendimin e opozitës që të lëvizim drejt një zgjidhje që do të hapte perspektivë për liberalizim”, tha presidenti Thaçi.

Ai tha se demarkacioni duhet të përfundoj brenda 40 ditëve, ndryshe pasojat janë të paparashikueshme.

“Është kriter i padrejtë, por ata nuk ndryshojnë, ne duhet të veprojmë”.

Thaçi pohoi që FSK-ja në koordinim të ngushtë me NATO-n dhe bashkëpunëtorët ndërkombëtare janë duke shkruar në drejtimin e duhur për themelimin e ushtrisë dhe se pjesa e parë e vitit të ardhshëm do të sjelle zyrtarizmin për këtë çështje.

Ai shtoi që kanë ngelur edhe disa punë që kanë nevojë për t’u përfunduar dhe se është duke u punuar në këtë drejtim. /Kosova.info/