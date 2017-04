Thaçi: Deklaratat kërcënuese na kthejnë në të kaluarën e hidhur

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, reagoi kundër deklaratës së deputetit të AAK-së Daut Haradinaj, duke thënë se kërcënimet ndaj një komuniteti tjetër, nuk sjellin prosperitet, por kthejnë vendim në të kaluarën e hidhur.

Ndërkaq, AAK nëpërmjet një komunikate për media thotë se Daut Haradinaj, nuk ka bërë thirrje për spastrim etnik, por ka porositur Beogradin, që mos të provokojnë qytetarët e vendit.

Nëpërmjet një postimi në facebook, presidenti Hashim Thaçi thotë se për institucionet dhe popullin e Kosovës, deklaratat kërcënuese ndaj etnive të tjera joshqiptare, nxisin mllef, urrejtje dhe hakmarrje, duke na kthyer në të kaluarën e hidhur.

“Për më tepër, bllokojnë dialogun për normalizim të marrëdhënieve, vejnë në pikëpyetje pajtimin e domosdoshëm dhe perspektiven e Kosovës evropiane dhe shumetnike. Nuk kemi lejuar një gjë të tillë as gjatë luftës dhe nuk do të lejojmë që të ndodhë as tani, sepse askush nuk e dëshiron”, deklaron presidenti Hashim Thaçi.

Ndërkaq, AAK nëpërmjet një komunikate për media thotë se Daut Haradinaj, vëllai i ish kryeministrit Ramush Haradinaj, nuk ka bërë thirrje për spastrim etnik, por ka porositur Beogradin, që mos të provokojnë qytetarët e vendit.

“Deklarata e deputetit Daut Haradinaj është nxjerrë nga konteksti dhe nuk ka qenë thirrje për spastrim etnik, siç e kanë paraqitur disa media, por ngritje e alarmit për provokimet e Serbisë ndaj Kosovës, edhe përmes rastit të ish-kryeministrit Ramush Haradinaj, të cilat do të mund të kishin pasoja të rënda për të gjithë! Edhe nëse në deklaratën e deputetit Haradinaj, ka pasur tone emocionale, ato duhet parë si të tilla”, thuhet në komunikatë.

Për të gjithë ata që nuk e dinë, sipas AAK-së, “Ramush Haradinaj e ka mbrojtur popullatën civile e fëmijët në Kosovë”.

“Ramush Haradinaj i ka mbrojtur kishat serbe në Kosovë. E ka mbrojtur popullatën serbe dhe në kohë paqe, ka krijuar programe për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. I pari ka dal hapur kundër ekstremizmit fetar. Dhe pikërisht tani, disa njerëz e disa qarqe, brenda dhe jashtë Kosovës, po duan që duke e izoluar Ramush Haradinajn ta provokojnë një situate tjetër të rrezikshme në Kosovë!”, thuhet në deklaratën e AAK-së.

AAK dhe deputetët e saj, siç thuhet më tutje, pa përjashtim, janë të përcaktuar për shtet ligjorë e të drejtë, ku të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike, të kenë të drejta të barabarta. “Por në asnjë rrethanë dhe asnjëherë, nuk do te pajtohemi me provokimet që po na i bënë Serbia, edhe përmes rastit të Ramush Haradinajt”, konsideron kjo parti opozitare.

AAK thotë se është koha e fundit që t’u thuhet stop provokimeve të Serbisë, “për çka ne llogarisim seriozisht edhe në ndihmën e partnerëve tanë”. “Boshti i problemit nuk janë deklaratat e politikanëve në Kosovë, por veprimet konkrete të Serbisë, brenda dhe jashtë territorit të Kosovës”, konsideron AAK.

Ndryshe, disa ditë më parë, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, në emisionin InfoBox të RTV Dukagjinit, ka kërcënuar edhe me luftë nëse i vëllai i tij, Ramushi, ekstradohet nga Franca për në Serbi. Madje, ai thotë se nëse ndërkombëtarët duan një Kosovë pa komunitetin serb, atëherë le ta ekstradojnë atë.

“Munden me na fut në luftë, asgjë tjetër. Unë nuk e di për të tjerët, por unë e di për vete se në rast se gabojnë dhe bëjnë kësi veprime, atëherë të bëhen gati për tema më serioze. Nëse e duan Kosovën etnikisht pa serbë, atëherë le të bëjnë hajgare”, tha ai.

Këto deklarata kanë nxitur reagime të menjëhershme në Beograd, nga mediat por edhe liderët politikë e institucionalë atje. Madje kundër kësaj deklarata ka reaguar edhe kryeministri Aleksander Vuçiq, i cili kërkon vazhdimin e bisedimeve me Prishtinën. /rtk/