Teuta Rugova konsideron dorëheqjen nga posti i deputetes, thotë Adriatik Kelmendi (Video)

Të gjithë presin Teuta Rugovën. Në fakt pritet të qartësohet nëse ajo do ta votojë ose jo kandidatin për kryeministër nga PAN, Ramush Haradinajn. Por, deri më tani, nuk u përmend mundësia e tërheqjes së saj nga pozita e deputetes që e siguroi në zgjedhjet e 11 qershorit.

Adriatik Kelmendi, autor i emisionit Rubikon, ka treguar se ka pasur një takim privat me deputeten e zgjedhur të LDK’së, Teuta Rugova, pas ‘ditës së saj’, kur i gjithë vendi fliste se kah do të shkonte vota e saj.

Kelmendi ka thënë se ky takim ishte zhvilluar me qellim të realizimit të një interviste me të, ndërsa ka bërë të ditur se çfarë i kishte thënë ajo lidhur me votën e saj në ditën kur në Kuvend do të votohet për krijimin e Qeverisë, që fillimisht mandatari do të jetë Haradinaj.

Të votojë pro formimit të qeverisë nga Haradinaj ose të mbajë qëndrim të njëjtë me partinë e saj kundrejt PAN’it, nuk janë opsionet e vetme që Teuta Rugova ka para vetës, thotë Kelmendi.

Ai, pas bisedës private me Teutën, opsion real e sheh edhe tërheqjen e tërësishme të Rugovës nga pozita e deputetes.

Për më shumë, ndiqeni intervistën me Adriatik Kelmendin: