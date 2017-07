Teuta firmos me Ardit Shehaj

Ardit Shehaj është përforcimi më ifundit i Teutës për sezonin e ri. Sulmuesi ka firmosur këtë të premte një kontratë 2 vjecare me skuadrën durrsake duke u bashkuar menjëherë me ekipin e drejtuar nga Gugash Magani. 26-vjecari, që sezonin e kaluar ishte pjesë e Flamurtarit bashkohet me Teutën pas aventurës së tij me vlonjatët, ku luajti sezonin e kaluar në 33 ndeshje, 20 prej të cilave si titullar duke shënuar dhe dy gola në dy fitore shtëpiake të kuqezinjve 1-0 ndaj Lacit dhe 5-0 ndaj Luftëtarit shkruan ss.

Shehaj pritet të jetë një vlerë e shtuar për repartin e avancuar të durrsakëve duke qenë se është një lojtar me përvojë në Superiore, ku luan rregullisht prej sezonit 2008/2009, teksa ka mundur të fitojë dhe 1 Kupë të Shqipërisë. Shehaj është një njohje e vjetër e Maganit që e ka drejtuar dhe në të kaluarën te Flamurtari, në dy raste dhe kjo ka qenë dhe një arsye më tepër që e ka shtyrë trajnerin e Teutës të firmosë me sulmuesin 26-vjecar.