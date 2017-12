Në këtë list janë ruajtur gjithashtu edhe disa veshje vërtetë “speciale” për fundin e artikullit.

Ylli 50-vjeçar ka eklipsuar shumë në tapetin e kuq në ‘Emmy Awards’. Ajo zgjodhi një fustan me një “grenadine të kuqe” me një skaj të harlisur deri në kyçin e këmbës. Ajo i kushtoi shumë vëmendje këpucëve të saj me dizajn të ndryshëm. Ky nuk është një gabim dhe është konceptuar nga krijuesit e veshjes, nga marka ‘Calvin Klein’.

Elle Fanning

Një nga veshjet më të ndritshme të Festivalit të Filmit të Kanës gjatë vitit që shkoi ishte veshja e bardhë prej sateni e Elle Fanning nga Vivienne Westwood. Pika kulmore e veshjes ishte një shtypje e pasme, e cila kujtonte tërheqjen e një fëmije.

Jennifer Lopez

Lopez u shfaq në ‘People’s Choice Awards’ në një fustan elegant kadife të qëndisur me kristale nga Reem Acra. Ylli mori një çmim për rolin e saj në serinë kriminale’ Shades of Blue’.

Julianne Moore

Në Festivalin e Filmit të Venecias, veshja më e diskutuar ishte veshje e rrjedhshme e Julianne Moore nga Valentino. Ajo vendosi të mos e plotësonte atë me një prerje të sofistikuar, e cila vetëm shtoi imazhin e saj.

Olivia Culpo

Ky është fustani i ‘Miss Universe 2012’, e cila u shfaq në ceremoninë e ‘Golden Globe Awards’. Kishte diçka nga Frida Kahlo në imazhin e Olivias, dhe modeli i veshjes së saj i ngjante një pikture impresioniste.

Janelle Monae