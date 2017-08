Tërmkolli: Qeveria gjithëpërfshirëse është zgjidhje

Melihate Tërmkolli, ndonëse vet nuk është pjesë e legjislaturës së re të Kuvendit, ajo u ka dhënë instruksione deputetëve të Kuvendit të Kosovës për gjetjen e zgjidhjes për daljen nga bllokada institucionale.

Sipas ish-deputetes së LDK’së, në kësi situate nevojitet krijimi i një qeverie gjithëpërfshirëse.

:Në situatën në të cilën jemi, kur asnjë bllok parlamentar nuk po arrinë ta bëjë një shumicë stabile për të qeverisur, kur rivalitetet politike herë herë po shfaqen me konotacione ekstreme, e kur krejt kjo mund të ketë pasoja të mëdha për shtetin e qytetarët, konsideroj se zgjidhja do të ishte,” Qeveri e përbashkët”, nga të tri blloqet politike parlamentare”, thotë Tërmkolli në një deklaratë dërguar mediave.

“Me këtë do të arrihej edhe zgjidhja bashkërisht e të gjitha çështjeve të mëdha si: demarkacioni, bisedimet me Serbinë, ushtria, ndryshimi i Kushtetutës, hartimi i Kodit zgjedhorë, çështja e Gjykatës Speciale. Pa akuza, pa armiqësi me njëri tjetrin”, deklaron ajo.

“Pas një viti, mbase mund të mbahen zgjedhje të reja parlamentare”, propozon tutje Milehate Tërmkolli.