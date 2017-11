Tensionimi i situatës do të ishte me pasoja fatale për Kosovë

Zhvillimet e fundit politike, rrezikojnë të qojnë vendin në trazira politike për të cilat analistë politik por edhe politikan konsiderojnë se ato më së paku i nevojiten vendit. Dy çështjet më pikante që shtrohen nga disa nga forcat politike janë rinumërimi i votave në disa zona dhe sidomos kritikat VV për arrestimet e fundit të anëtarëve të saj.

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj, i bëri thirrje Lëvizjes Vetëvendosje që të ndajë kundërshtimin politik nga kundërshtimi ndaj gjyqësorit.

“Kundërshtimet ndaj institucioneve të gjyqësorit, dalin në terren tjetër, me precedent të rrezikshëm për vendin”, tha ai.

Por VV përveç kritikave për arrestimin e tre anëtarëve të lartë të saj tha se nuk do të jenë të qetë nëse tentohet të manipulohet vota.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhep Selimi, tha se partia e tij nuk do të jetë e qetë nëse gjatë rinumërimit do të tentohet të manipulohet dhe lëndohet procesi i sovranit. Këto deklarata Selimi i bëri në emisionin “IMAZH” në RTK.

Ai tha se Vetëvendosje është optimiste se Gjykata Supreme do t’i marrë për bazë kërkesat e LVV-së për vendimin e PZAP-së.

Sipas Selimit ishte e pakuptimtë që Prishtina dhe Prizreni të shkojnë në rinumërim, derisa nuk kishte përfunduar numërimi i të gjitha votave, përfshirë ato me kusht dhe me postë.

“Nuk i frikësohemi rinumërimit, por i frikësohemi manipulimeve…Si mund të numërohen votat ende pa u numëruar të gjitha votat”, tha Selimi, sipas të cilit, KQZ është dashur të vazhdoj me procesin e numërimit.

“E nëse gjatë votave më kusht dhe atyre me postë kishte dal fitues Arban Abrashi, kjo do të ishte në rregull dhe do ta pranonim rezultatin”, tha Selimi, sipas të cilit, Vetëvendosje nuk do të rri rehat nëse tentohet të manipulohet procesi i votimit. Por nga ana tjetër

Deputeti i Alternativës, Ilir Deda, duke iu referuar zhvillimeve të fundit në skenën politike ua ka kujtuar praninë e NATO-s në vend “atyre që duan destabilizimin e vendit”.

Në një intervistë për Express, ai ka thënë se inati politik nuk duhet të ndikojë në degradim të institucioneve.

“Po mundohen me bo destabilizim politik tu shpresua se do të ketë protesta agresive në Kosovë”, theksoi ai.

“Një destabilizim situate nuk është i mundur dhe kjo nuk po kuptohet nga Qeveria në vend”.

Analisti Blerim Burjani, thotë se disa veprime të VV janë përpjekje për ta rritur reputacionin e politik në skenën politike duke mos përjashtuar mundësinë e protestave të VV, edhe pse s’kanë elektorat të vetin besnik por i kane të pakënaqurit me partitë tjera që i votojnë por nuk pajtohen me veprimet e këtij subjekti.

“Nuk ka pas nevojë për spektakle të kësaj natyre, por për të respektuar organet e rendit me iu përgjigj ftesave”, thotë Burjani për Kosova.info.

Sipas tij, rinumërimi i votave duhet të ndodhe sa më parë të fillohet, merr kohë, por legjitimon fituesin, pra nuk duhet humbur kohë, por duhet të fillohet me punën nga QNR.

“Askujt nuk duhet të i mbetet hatri prej partive ky proces sidomos në Prishtinë duhet të dezinfektohet”, tha ai.

N dërkaq Hajrullah Tërnava, ekspert i sigurisë e konsideron me efekt negativ për vendin çdo trazirë eventuale.

Ai thotë se tani kur situata politike skajshmërish është trazua, shtrohet pyetja se a mos dikush nga politikanët e Kosovës është duke punuar për interesa te shteteve armike të Kosovës?

Tërnava rikujton se vetëm ditët e fundit po na ndodhin ngjarje jo të mira: BE e anulon konferencën e përbashkët me kryeministrin e Kosovës Haradinaj vetëm që kërkoi që në çështjen e bisedimeve me Serbinë të kyçet edhe Amerika, si dhe për demarkacionin. Dy dite para zgjedhjeve Gjykata i dënon aktivistet e VV për terrorizëm, mbas zgjedhjeve befasuese, të hënën policia i ndjek me arrestuar tre deputet te VV të dënuar për terrorizëm në krye me Albin Kurtin, të enjten PDK e lëshon mbledhjen e Kuvendit te pakënaqur me deklarata te EULEX, të njëjtën ditë PZAP vendos rinumërim të plotë për Prishtinën dhe Prizrenin dhe të pjesshme për Rahovec dhe Dragash, të premten arrestohen tre deputetet e VV ne krye me Albin Kurtin, të premten EULEX shpall vendimin për Fatmir Limen dhe të tjerët nën akuzën për korrupsion. Krejt kjo që po ndodhë në këto ditë të javës po na rikujton një thënie e një ish politikani se një dreq i madh o hy mes nesh.

”E vlerësoj se gjendja e krijuar në këto kohëra është tepër e tensionuar dhe në çdo moment mund të eskalojë situata politike në përmasa të mëdha në demonstrata-trazira, e nga këtu te kemi bilanc tragjik, që armiqtë e Kosovës do të kënaqen dhe do të kenë argumente që ta bindin faktorin ndërkombëtarë se është bërë gabim ne shpalljen e Pavarësisë së Kosovës, për te cilën gjithnjë serbët kanë thënë se shqiptarët nuk dinë me mbajt shtet. Edhe ashtu politika e Serbisë është në ofensivë të madhe ku po lobon si te ata që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por edhe te disa që e kanë njohur, dhe që kanë fillua tërheqjen e tyre”, tha Tërnava për Kosova.info.

Politikanët e Kosovës sipas tij, duhet të jenë të qetë dhe të dinë në këto momente çfarë të ndërmarrin, e sidomos në ditët në vijim, që si po shihet një numër nga ta i ka dridh aktivizimi i Gjyqit Special, por gjithnjë duke u shërbye me të thënën popullore se për “një plesht nuk kallet jorgani”. /Kosova.info/