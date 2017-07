Tensione në gjykimin për vrasjen në restorant “Shega”

Në gjykimin për vrasjen e Naim Gërvallës e Lutfi Saraçit dhe plagosjen e rëndë të Besim e Besart Istrefit që mes vete janë babë e bir, tensionet u ngritën kur u lirua nga paraburgimi Besim Istrefi.

“A jemi në gjykim për krime të rënda e vrasje të rënda apo për vjedhje. Ne ju kemi lënë juve, ua kemi lënë drejtësisë”, tha njëri nga familjarët e të ndjerëve

Istrefi bashkë me djalin e tij Besartin janë pronarë të restorantit “Shega” ku ndodhën vrasjet dhe plagosjet për të cilat po zhvillohet gjykimi.

Besim Istrefi që thuajse ka mbetur i paralizuar nga plagët e marra gjatë përleshjes në restorantin e tij, u lirua nga paraburgimi për arsye shëndetësore.

Avokati Ali Beka e kërkoi zëvendësimin e masës së paraburgimit për të mbrojturin e tij me arsyetimin se Besim Istrefit i është përkeqësuar gjendja shëndetësore, pasi Qendra e Paraburgimit në Dubravë nuk po vepron konform kërkesave të tij.

Gjyqtari Vesel Ismajli pranoi kërkesën e avokatit Beka për lirim nga paraburgimi të të mbrojturit të tij, por refuzoi t’ua heqë këtë masë të akuzuarve Besart Istrefi e Jeton Saraçi.

“Aprovohet propozimi i avokatit Ali Beka dhe i të akuzuarit Besim Istrefi për ndërprerjen e masës së paraburgimit dhe e njëjta masë do të zëvendësohet me masën e arrestit shtëpiak. Kurse refuzohet propozimi i mbrojtësve të të akuzuarve Haxhi Millaku dhe Mentor Neziri për ndërprerjen e masës së paraburgimit ndaj të akuzuarve Besart Istrefi dhe Jeton Saraqit ndaj të cilëve do të mbetet në fuqi aktvendimi i fundit mbi vazhdimin e masës së paraburgimit”, tha gjyqtari Ismajli.

Pasi iu refuzua kërkesa për lirim nga paraburgimi, reagoi ashpër i akuzuari Jeton Saraçi.

“Çfarë drejtësie është kjo, pa asnjë provë po më mbani?”, tha Saraçi.

Pas seancës, Haxhi Millaku, avokati i Besart Istrefit tha se priste që i mbrojturi i tij të lirohej nga paraburgimi.

“Veprimet e të mbrojturit tim janë në tipare të plota dhe me elemente qenësore të institutit të mbrojtjes së nevojshme, çka unë kom llogaritë që gjykata më në fund do të ia ndërpresë paraburgimin, mirëpo gjykata e ndërpreu masën e paraburgimit për Besim Istrefin i cili prej 02.05.2014 është në gjendje të rëndë shëndetësore thuajse tërësisht i paralizuar”, tha Millaku.

Mentor Neziri, avokati i Jeton Saraçit tha se klienti i tij po mbahet në paraburgim pa asnjë provë.

“Prandaj mbi bazën e kësaj kam konstatuar dhe sot konstatoj se me të vërtetë është shumë e çuditshme dhe e pabesueshme se si një i akuzuar i cili nuk ka asnjë provë se e ka kryer këtë vepër penale të mbahet në paraburgim që më shumë se 3 vjet, ndërsa i akuzuari Besim Istrefi i cili akuzohet për dy vrasje të lëshohet sot në mbrojtje në liri është një vendim shumë i paarsyeshëm”, tha Neziri.

Ngjarja kishte ndodhur më 2 maj të vitit 2014 në restorantin “Shega”, ku pasi kamerierët kishin filluar përgatitjet për mbylljen e restorantit, i akuzuari Jeton Saraçi, i ulur në tavolinë me Adem Dautajn dhe tani të ndjerët Lutfi Saraçi e Nazim Gërvalla, ka filluar me kërcënime e tone të larta ndaj kamerierëve.

Pas kësaj, kishte filluar konflikti në mes tyre dhe pronarëve Besim e Besart Istrefi nga i cili ishin shkaktuar vrasjet dhe plagosja.