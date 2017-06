Temperaturat e larta kanë shtuar numrin e pacientëve në Pediatri (Video)

Temperaturat e larta që po mbretërojnë këto ditë kanë shtuar numrin e të sëmurëve edhe te fëmijët.

Në qendrën pediatrike sqarojnë se kryesisht fëmijët po lëngojnë nga diarreja derisa shtojnë se kanë barna të mjaftueshme dhe staf për tu përballur me viruset verore. Ata kërkojnë nga prindërit që të kenë kujdes gjatë ushqimit të fëmijëve dhe të mos i ekspozojnë në temperatura të larta.

Me rritjen e temperaturave në vendin tonë është rritë edhe numri i pacientëve në Klinikën e Pediatrisë në QKUK.

Drejtori i kësaj klinike Muharrem Avdiu tha se numri i pacientëve që po kërkojnë ndihmë brenda 24 orëve po shkon deri në 25 fëmijë, zakonisht arsyeja e pranimit në Klinikë është djerrina e shfaqur për shkak të temperaturave që kanë përfshirë Kosovën.

Nënat tregojnë që barkëqitja është problemi kryesor te fëmijët e shtrirë në klinikë.

Në anën tjetër drejtori Avdiu thotë se kjo klinikë ka kapacitet të mjaftueshëm për të përballur me viruset verore, gjithashtu ka bërë të ditur se qëndrojnë mirë edhe me barna. Ndërsa apelon te prindërit të kenë kujdes me ushqimin, kurse nënat gjidhënëse i rekomandon që mos t`i ndajnë fëmijët nga gjiri deri në mesin e tetorit, kur e dhe përfundon periudha e djerrinës te fëmijët.