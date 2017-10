Të thellohet bashkëpunimi ekonomik Kosovë-Kroaci

Në ambientet e MTI-së, ministri Bajram Hasani, priti ambasadoren e Kroacisë, znj. Kapinatoviq, në një takim njoftues.

Me këtë rast, ministri Hasani e njoftoi ambasadoren lidhur me aktivitetet e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë si dhe me prioritetet e kësaj ministrie.

Ambasadorja Kapitanoviq, e falënderoi ministrin për pritjen dhe informimin e objektivave të MTI-së për këtë mandat qeverisës. Ne vazhdën e këtij takimi u diskutua për marrëdhëniet e shkëlqyeshme dhe për thellimin e bashkëpunimit të mëtutjeshëm.

Të dyja palët kanë shprehur gatishmërinë se së shpejti do të organizojë një konferencë me po këtë qëllim, njohjen dhe informacionet e duhura për investitorët kroatë dhe vendorë. /KI/