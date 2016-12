Të shtëna me armë zjarri, plagoset një person në Prishtinë

Një person është plagosur rreth orës 20:00 në lagjen Kalabria në Prishtinë dhe ai është dërguar në QKUK për trajtim të mëtejshëm.

Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Agron Borovci, i cili nuk ka dhënë detaje tjera rreth gjendjes në të cilën ndodhet i plagosuri.

Sipas tij, hetimet për shkaqet e këtij rasti tashmë kanë filluar dhe nuk kanë informacione më të gjëra.

“Rreth orës 20:00 policia ka marrë informatën për një rast të gjuajtjes me armë zjarri në lagjen Kalabria në Prishtinë. Një person është plagosur nga arma e zjarrit dhe i njëjti është dërguar në QKUK për trajtim të mëtejmë. Policia ka filluar hetimin lidhur me rastin me qellim sqarimin e rrethanave”, ka thënë Borovci. /Indeksonline/