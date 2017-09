Të shtëna me armë zjarri në Tiranë

Sot do të vazhdojë seanca gjyqësore për “Grupin e Kumanovës” ku fjalën përfundimtare të mbrojtjes pritet ta vazhdojnë të akuzuarit si grupi i logjistikës. Edhe grupi i logjistikës akuzohet po me të njëjtën vepër si pjesa tjetër e grupit të Kumanovës, terrorizëm dhe organizatë terroriste. Për ngjarjen e 9 dhe 10 majit të vitit 2015 akuzohen 38 persona, shumica prej tyre shtetas të Kosovës. Procesi është në fazën përfundimtare dhe sipas njoftime ai mund të mbyllet në gjysmën e dytë të tetorit me shpallen e vendimit gjyqësor ndaj të akuzuarve./KI/...