Të shtëna me armë në një kishë të Teksasit, raportohet për dhjetëra viktima

Të paktën 27 persona kanë vdekur, ndërsa shumë të tjerë janë të lënduar, pasi një person ka shtënë me armë zjarri në një kishë në juglindje të Teksasit gjatë lutjeve të së dielës.

Numrin e të vdekurve e ka konfirmuar një komisionar i policisë, raporton BBC.

Sulmuesi ka hyrë në kishë rreth orës 11:30 (koha lokale), në një Kishë Baptiste në shtetin Vilson dhe ka filluar të shtënat.

Është raportuar se pas sulmit është vrarë edhe sulmuesi.

Agjentët e FBI-së kanë arritur në vendin e ngjarjes, mirëpo ende nuk dihen motivet e sulmuesit.

Guvernatori i Teksasit, Greg Abbott ka thënë se “lutjet tona janë me ata që janë lënduar nga ky akt djallëzor. I falënderojmë zbatuesit e ligjit për përgjigjen e tyre”.

Edhe presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, përmes Twitterit ka thënë: “Zoti qoftë me njerëzit e Teksasit. FBI dhe zyrtarët tjerë ligjorë janë në vendin e ngjarjes. Jam duke monitoruar situatën nga Japonia”.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2017