Të shtëna brenda dyqanit të “Apple” (Video)

Policia në ShBA ka publikuar së fundi videon e momentit të një sulmi me armë në ambientet e një dyqani të kompanisë “Apple.”

Pamjet e filmuara nga kamerat e sigurisë, tregojnë momentin kur në dyqan dëgjohen të shtëna dhe klientët përfshihen nga paniku, teksa vrapojnë për të dalë jashtë.

Ngjarja ka ndodhur një vit më parë, ndërsa agresori është dënuar me shtatë vjet burgim. Ai është ndërkaq duke vuajtur edhe një tjetër dënim me 9 vite burg, për shkelje të lirimit me kusht.