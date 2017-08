Shkruan: Militant PLAKOLLI

Të jesh një i ri në shtetin e ri të Kosovës, jo rrallë herë nga të rinjtë, konsiderohet si mallkimi më i madh që do të mund t’u bëhej atyre.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku lulëzon e merr jetë në kopshtin e krimit të organizuar që ujitet me sistemin pikë-pikë nga urrejtja e smira, xhelozia dhe inati politik.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku zhvillohesh dhe formohesh si karakter në emër të ideve të politikës mafioze e kriminale.

Pra, të jesh filizi apo pasardhësi i denjë i krimit dhe matrapazllëkut të tyre.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku në këtë kopsht korrupcioni është “ushqimi” kryesor dhe vitamina e vitaliteti i gjithë shoqërisë.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku “pronarët” e këtij kopshti investojnë në një filiz të ri, vetëm 50 cent në 365 ditë të vitit.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku çdo i dyti i ri i këtij vendi për pengesë e ka Tisën, e cak vendet perëndimore.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku për këtë të ri më e rëndësishme është lufta në shtetet e huaja se sa paqja në vendin e tij.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku më lehtë është të ngritesh i përkulur e nënshtruar sesa të jesh i duhur e profesional..

Të jesh një i ri i në shtetin e Kosovës, ku arsimimi e shkollimi e ka vlerën më të vogël se sa shkolla e banditizmit e hajdutizmit.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku diploma e fakultetit është e barasvlefshme me diplomën apo çertifikatën “3 zallë e 2 çiment”.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku të ardhmen e tij e vendosin njerëz me dy ose tri ditë shkollë (edhe kjo është e dyshimtë).

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku të ardhmen e tij e orienton krimi, korrupcioni dhe mafia politike e instaluar në çdo institucion të vendit.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku pamundësia e mungesa e hapësirës për të është vdekja e parë para vdekjes së vërtetë.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku ky i ri mund ta bëjë ndryshimin, por vendos ta bëjë vetëvarrimin.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku ky i ri e ka forcën, por jo vullnetin e motivin.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, në shtetin më të varfur në Evropë.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku i riu mëson se si duhet të mos e njoh shtetin e tij.

Të jesh një i ri në shtetin e Kosovës, ku i riu mëson se si ta shkatërroi shtetin e tij.

Të jesh apo të mos jesh?