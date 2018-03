Të dëbohet diplomacia turke nga Kosova

Shkruan: Militant PLAKOLLI

Tashmë, a kemi asi “trimash” institucional e konstitucional në Kosovë, që brenda 24 orëve në vijim, ta dëbojnë gjithë diplomacinë turke në Kosovë, për në Ankara?

Madje, duke e spektakularizuar këtë dëbim me ashpërsinë maksimale ndaj kësaj fyerje për shtetin dhe institucionet e sigurisë së Kosovë.

Pra, të shkëputen marrëdhëniet diplomatike me Turqinë, deri në një afat të papërcaktuar.

Preteksti do të ishte faktik dhe argumentues. Ambasada turke për disa herë ka ndërhyrë në punët e brendshme të Kosovës.

Ka ndërhyrë e ka futur hundët aty ku nuk duhet dhe nuk i takon një diplomacie të huaj me qëllime e tendenca prolonguese nga demokracia.

Mbase, kjo ambasadë në Kosovë, ka shqiptuar edhe dënime për mendimin dhe fjalën e lirë në këtë vend.

Ka bërë përpjekje për të na e ndërruar historinë dhe për ta falsifikuar atë.

Deri diku e ka arritur qëllimin.

Ka përkrahur ekstremizmin fetar dhe materialisht ka ndikuar negativisht në arsimimin, artin, edukimin e në kulturën shqiptare të Kosovës.

Kjo ambasadë, ka reaguar ashpër ndaj atyre që kanë qenë kundër Erdo fashistit.

Këta kundërshtarë politik e ideologjik, i ka parë si terroristë.

Ka pushtuar asestet kryesore shtetërore të Kosovës dhe i kontrollon ato si ja ka ëndja.

E pushtetarëve tanë u ka dhënë vasalitetin, duke e kthyer Kosovën në një kartë apo zhiton për afreske politike të Turqisë në Kosovë.

Të gjitha këto fakte flasin dhe do të riargumentoheshin shumë lehtë.

Ka edhe fakte e prova të tjera që e forcojnë këtë ide.

Janë faktet dhe provat që kanë një bazë të fortë, që stoizon vampirisht te ne për më shumë se gjysmë mileniumi.

Kulminaca e shkeljes së çdo lloj ligjshmërie të shtetit të Kosovës nga Turqia, ishte ditën e djeshme kur, shërbimi sekret turk ( MIT), rrëmbeu 6 qytetarë në këtë vend, “padijeninë” e institucioneve kyçe në vend.

E gjithë kjo i ngjante mosaditetit.

E ne nuk kemi asi “trimash” që marrin guximin për një revoltë politike e diplomatike ndaj Turqisë.

Sepse, këtu kemi të bëjmë me një puq ndaj shtetit të Kosovës nga vetë udhëheqësit e saj.

Dhe, po ashtu kemi një sulm direkt të Turqisë mbi instancat e sigurisë së vendit.

Unë do të doja të përllogaritej si akt lufte.

Këta të tanët janë të përfshirë në suportimin e despotisë totalitariste autokratike të Erdoganit.

Këta ndjekin politikisht e vrasin politikisht.

Dje, dihet se ra siguria dhe shteti i Kosovës.

Ra ligji, ra fryma e lirë, ra gjithçka që i blatohet një shteti demokratik dhe sovran.

Shkarkimet e sotme nuk janë as gjeneroze, as domethënëse, e as produktive, nëse nuk do të akuzoheshin akterët përgjegjës për sigurinë në Kosovë për këtë lëkundje të shtetësisë së Kosovës.

Ngase, kjo do të duhej të përllogaritej tradhti dhe rrezikim nacional e kombëtar.

Edhe vetë neglizhenca dhe mosdija eventuale e këtyre institucioneve të sigurisë për ngjarje të tilla, do të duhej të dyshohej e të gjykohej.

Këta ndihmuan shërbimin sekret turk ta bëjë detonimin e Kosovës.

Po aq e rëndësishme është edhe dëbimi i diplomacisë turke të Kosovë.

Dhe, nuk është edhe aq gjë e madhe kjo.

Është natyrshme dhe kësi lloji rikthehet autoriteti i shtetit dhe “lahet” marrja 29 Marsit të këtij viti.

Para ca dite u dëbuan diplomatë rusë ane e kënd Evropës.

Këtë e bëri edhe Maqedonia.

Dhe, kjo ngjarje nuk qoji aspak pluhur në gjithë shkretëtirën e “Saharës politike” të Ballkanit.

Ani pse, e dimë fare mirë ndikimin rus në Ballkan.

Por, kush ta bëjë këtë te ne?

Ata që dita ditës pasurohen e vjelin nga frytet e totalitarit modern?