Taylor Swift thyen tre rekorde me klipin e ri

Skena në klipin e ri muzikor të Taylor Swift ku shfaqet në një dhomë të mbushur me para duket se po bëhet realitet.

Në 4 ditë, ylli ka thyer tre rekorde të rëndësishme në rrjetin Youtube dhe Spotify, duke kaluar numrin e klikimeve të Adele dhe Ed Sheeran.

‘Look What You Made Me Do’ është klikuar më shumë se 8 milion herë në Spotify në ditën e publikimit, më shumë se asnjë këngë tjetër. Klipi i saj ka thyer edhe rekordin në Youtube brenda një dite.

Ajo ka marrë më shumë se 39 milionë klikime në 24 orë duke lënë pas Hello nga Adele që mori 27.7 klikime në ditën e parë.

Regjisori i Taylor, Joseph Kahn ka festuar këtë arritje në Twitter duke i quajtur mbështetësit e yllit të popit ‘të mahnitshëm.’ Duket se kjo këngë do jetë hiti i këtij viti pasi numëron mbi 52 milionë klikime për momentin.