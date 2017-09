Taylor Swift nuk ndalet, mposht ‘Despacito’

Ka vetëm një javë që është publikuar dhe kënga e Taylor Swift “Look What You Made Me Do” vazhdon të thyejë rekorde.

Kënga është në vend të parë përsa i përket kilkueshmërisë dhe transmetimeve. Tani Taylor ka zhvendosur ‘Depacito” nga maja e Hot100.

Kënga e Luis Fonsi dhe Daddy Yankee ishte e parë në top listën e SHBA dhe nëse do të kishte qëndruar edhe një javë në numrin 1 do të kishte vendosur rekordin e të gjitha kohërave për shumicën e javëve në krye të tabelës.

Swift është femra e parë që kryeson listën Hot 100 këtë vit.

Kënga deri tani ka rritur 231 milionë klikime në YouTube.