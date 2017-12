Taylor Swift nën petkun e një humanisteje

Ajo çfarë ka bërë Taylor Swift së fundmi, është jashtëzakonisht gjë e bukur dhe humane, shkruan Kosova.info.

28-vjeçarja, autore e shumë hiteve, në mesin e të cilëve edhe kënga “Look What You Made Me Do”, ka blerë shtëpi për një fans ë saj të quajtur Stephanie. Kjo pasi që ajo zbuloi se ishte e pastrehë, shtatzënë, dhe duke u përballur me humbjen e punës së të dashurit të saj.

“Isha menduar ta postoj këtë histori për një kohë të gjatë” ka shënuar Stephanie në aplikacionin e ri të Taylor – The Swift Life.

“Më në fund vendosa t’ju tregoj të gjithëve se çka ka bërë Taylor për mua. Ajo që shumica prej jush nuk e dini është se për tetë muaj të shtatzënisë sime unë isha e pastrehë”

“Për t’i rënë shkurt, banesa jonë e parë ishte dënuar për arsye shëndetësore dhe të sigurisë, dhe kështu ne i humbëm të gjitha. Sikur kjo të mos mjaftonte, gjatë kësaj kohe Matthew e humbi punën e tij”, ka thënë tutje Stephanie. /Kosova.info/