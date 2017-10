TAP do ti sjellë Shqipërisë 800 milionë euro dhe një pikë të rëndësishme gjeostrategjike

Konsorciumi i cili po ndërton tubacionin Trans Adriatik (TAP), është duke investuar në Shqipëri në vitet 2017-2018 në shumën prej 800 milionë euro, që është shuma më e madhe e tashme e investimeve në ekonominë e një vendit të Ballkanit vendit, bënë të ditur Kosova.info duke iu referuar agjencisë haqqin.az.

Sipas informacionit, në kuadër të ndërtimit të lartëcekur, TAP do të krijojë edhe vende pune shtesë për kompanitë shqiptare. Sipas Emerged-Evropë, në projektin e Azerbajxhanit tashmë janë duke punuar 2.8 mijë specialist shqiptarë.

“TAP do të kontribuojë drejtpërdrejt në rritjen e bruto produktit të brendshëm (PBB) të Shqipërisë, duke vepruar si tatimpaguesi më i madh në vend dhe duke investuar në projektet lokale sociale dhe mjedisore, të dizajnuara për të përmirësuar jetën e shumë njerëzve”, thotë Ulrike Andres, Drejtor Ekzekutiv i TAP në Shqipëri.

“Vetëm një shembull: konsorciumi ynë do të përmirësojë infrastrukturën e rrugëve të Shqipërisë, rritjen e sigurisë rrugore,” tha Andres.

“Si rezultat i ndërtimit nga TAP, rëndësia rajonale dhe gjeo-strategjike e Shqipërisë do të rritet. Kjo do të kontribuojë në integrimin komercial dhe fizike të vendit në Europë. Përveç kësaj, shumë biznese vendore tashmë janë përfshirë në projekt, dhe përfshirja e kompanive shqiptare në zbatimin e projektit tonë në fazat e ardhshme do të rritet”, – tha kreu i konsorciumit të TAP në Shqipëri.

Sipas të dhënave të Ministrisë së energjisë dhe industrisë së Shqipërisë, sektori energjetik I vendit, ende vuan shumë nga humbja për shkak të vjedhjes totale të energjisë elektrike dhe mospagesës së shfrytëzimit të saj.

“TAP do të ndihmojë që të krijojë kushte për diversifikimin e sektorit energjetik shqiptar dhe mundësisë së konvertimit të saj në qendrën rajonale të gazit. Zhvillimi I rrjetit të gazit do të thotë se varësia nga thëngjilli për prodhimin e energjisë elektrike, do të zvogëlohet, si rezultat I së cilës treguesit mjedisor të sektorit energjetik shqiptar do të përmirësohet ndjeshëm. Shqipëria është në gjendje të luajë një rol të rëndësishëm në furnizimin e Europës Juglindore që do tu lejojë vendeve të tjera në rajon për t’u lidhur me furnizimet e gazit natyror nga Azerbajxhani”, – tha Andres.

Tubacioni transadriatik me një kosto prej 4.5 miliardë Euro është pjesë e projektit të “korridorit jugor të gazit, dhe do të jetë i lidhur me tubacionin tjetër – TANAP në kufirin turko-grek, duke kaluar përmes Greqisë, Shqipërisë dhe më pas në fund të detit Adriatik për në pjesën e Italisë.

Pjeswmarrwsit në projektin TAP: BP 20%, SOCAR Azerbajxhani (SOCAR) është 20 për qind, Snam – 20%, Fluxys 19 për qind, Enagás – 16 për qind, dhe Axpo – pesë për qind. /KI/