Taksitë, tollovia dhe mungesa e hapësirës në Prishtinë

Në Komunën e Prishtinës ka mungesë të theksuar të vendqëndrimeve të caktuara për ofruesit e shërbimeve taksi. Mungesa e tyre po i detyron taksistët që të ndalen vend e pavend, shpesh edhe duke penguar pjesëmarrësit tjerë në komunikacion. Por, ndryshe mendojnë zyrtarë të Komunës së Prishtinës. Ata thonë se ka hapësira të mjaftueshme për taksitë, vetëm se problemet po i sjellin taksitë ilegal, të cilët po ua vështirësojnë punon edhe taksive që kanë leje të punës.

Rruga “Agim Ramadani”, me gjatësi rreth 2 kilometra, ka vetëm një hapësirë ku mund të qëndrojnë taksitë që kanë leje për punë. Por, në këtë distancë në çdo hap mund të vërehen veturat taksi që presin apo ndalojnë në mënyrë ilegale. Disa nga pronarët e taksive, të intervistuar nga Radio Kosova, thanë se mungesa e hapësirave i shtynë ata të ndalojnë vend e pavend, duke shkelur edhe ligjet e komunikacionit. Ata treguan se për këtë edhe janë gjobitur shumë herë nga organet e rendit.

“Probleme nuk kemi, por klienti ka të drejtë të thotë ndalo këtu edhe pse këtu nuk ka stacion. P.sh. Nëse ka punë afër kuvendit, s’mund ta dërgosh deri te Ministria e Arsimit për me zbrit pasagjerin e tani ai të ecë në këmbë. S’ka stacione të mjaftueshme, as në stacionet e autobusëve s’kemi drejt me u ndal as me marrë e as me zbrit pasagjerin”, tha njëri prej tyre.

Komuna e Prishtinës, saktësisht Drejtoria e Inspeksionit thotë se në kryeqytet ka vendqëndrime të mjaftueshme për taksi. Alban Ymeri, nga kjo drejtori, tha se ndalesat e paligjshme të taksive rrezikojnë pjesëmarrësit e tjerë në komunikacion. Ai shtoi se ekipet inspektuese janë në terren dhe kontrollojnë ndalesat e paligjshme të taksive.

“Vendqëndrimet e taksive janë të shenjëzuara në gjithë Komunën e Prishtinës. Këto janë vendqëndrime zyrtare të rregulluara me vendim nga Komuna e Prishtinës, saktësisht nga drejtoria përkatëse. Taksitë ndalen zakonisht në vende që mund të jenë rrezik për të tjerët, si në vendkalimet për këmbësorë. Ne, si inspeksion jemi vazhdimisht në teren në zbatim të ligjit të transportit”, tha Ymeri.

Edhe qytetarët thonë se taksitë shumë herë janë pengesë në komunikacion, madje ka raste kur taksitë ndalojnë në hapësirat e dedikuara për këmbësorë, duke ua vështirësuar atyre lëvizjen.

E Policia e Kosovës përmes një përgjigje me shkrim i ka thënë Radio Kosovës se edhe ndaj taksive që bien ndesh me ligjin, kjo e fundit shqipton gjoba. E vetëm në 6 mujorin e fundit janë shqiptuar rreth 22 mijë gjoba, ku pjesë e tyre janë edhe kundërvajtjet e taksistëve.