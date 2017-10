Takohen Todosijeviq dhe Apostolova, flasin për Asociacionin

Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Ivan Todosijeviq, është takuar dje me shefen e zyrës së BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova me të cilën diskutuan për zbatimin e deritashëm të Marrëveshjes së Brukselit si dhe domosdoshmërinë e implementimit të Marrëveshjes për Asociacionin e Komunave me shumicë serbe.

Todosijeviq theksoi se kjo pjesë e marrëveshjes është kyçe në implementimin e suksesshëm të Marrëveshjes së Brukselit në tërësi, por edhe pjesët e marrëveshjes të cilat ende nuk janë implementuar plotësisht.

Ata biseduan edhe për çështjet aktuale që kanë të bëjnë me bashkëpunimin në mes të MAPL-së dhe Zyrës së BE-së dhe për zgjedhjet e ardhshme lokale.

Në fund të takimit, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, e falënderoi zyrën që drejtohet nga Apostolova për zgjidhjen e suksesshme të çështjeve aktuale në nivelin lokal dhe theksoi se ai do të angazhohet për të gjitha komunitetet në Kosovë.