Takat e larta, të jesh në modë pa vuajtur

Këpucët me takë sigurisht që na bëjnë të ndihemi më të bukura dhe më joshëse, por për fat të keq kanë një çmim për të paguar: dhimbjen dhe fryrjen e këmbëve.

Por ja se si të kufizoni këto dëme dhe të mbani takat e larta.

Kurrë të reja!

Nëse kemi blerë një palë këpucë të larta në vitrinë, është gjithmonë e nevojshme për të kompletuar veshjen tonë. Por duhet t’i vishni në shtëpi të paktën një javë para se të shkoni në një festë apo event ku jeni të ftuar. Këmba do të mësohet me mënyrën e re të të ecurit ndryshe nga e zakonshmja. Stërvitja dhe në këtë rast është një aleat i mirë.

Ato të duhurat

Pak më të mëdha do të jenë më komode? E gabuar! Është gabim i madh të blini këpucë pak më të mëdha, sepse në realitet duhet të përshtaten në mënyrë perfekte me këmbën, e sidomos me takë të larta. Kur këpuca është e bollshme, këmba do të rrëshqasë para, duke ushtruar presion tek gishtat dhe duke krijuar fryrje dhe dëmtime: e sigurt që do të keni dhimbje në këtë rast.

Një fillim i mirë

Taka 12-tshe? Nuk duhet të kaloni direkt në ekstrem, por niseni gradualisht. Fillimisht me takë 5 apo 6 për të mos patur një ecje si ‘mbi vezë’. Rekomandohet të nisni me taka ortopedike apo me takë të trashë, do ju japin disa centimetra më shumë dhe do rezistoni më gjatë pa përfunduar sërish tek pantoflat.

Ndihmë

Në treg tashmë ka mjaft ndihmesa të vlefshëm, si jastëkët e vegjël të xhelit transparent, të krijuara për të lehtësuar tensionin e peshës së trupit.