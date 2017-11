Tahiri: Veprime me moton destabilizim për stabilizim

Rezultatet e dobëta në zgjedhjet lokale, frika nga humbja e pushtetit në kohën më të keqe kur pritet të bëhen publike edhe aktakuzat e para nga Gjykata Speciale kanë vënë në funksion strukturat parapolitike që kanë për synim destabilizimin e situatës politike në Kosovë

Rritja e Lëvizjes Vetëvendosje dhe frika e ardhjes së saj në pushtet ka krijuar panik te disa subjekte politike dhe tek strukturat e krimit të organizuar të të gjitha llojeve. Segmentet parapolitike siç po duket kanë filluar veprimet, ku përmes Lëvizjes Vetëvendosje po synohet që të destabilizohet situate politike dhe pas goditjes së saj dhe eliminimit nga gara për pushtet të krijohet një stabilitet në të cilin do të ndiheshin të qeta sidomos partitë e kriminalizuara dhe segmentet e krimit të organizuar që janë të lidhura me to, duke përfshirë edhe institucionet më vitale të shtetit.

A do të ketë destabilizim të gjendjes politike dhe të sigurisë të shtyra nga veprimet e mundshme të Vetëvendosjes duke e pasur parasysh; Dënimi i katër aktivistëve të Vetëvendosjes; arrestimi i djeshëm i tre deputetëve të Vetëvendosjes; si dhe kontestimi i rezultateve në dy nga komunat ku ka dal fituese sipas rezultateve preliminare kjo parti në zgjedhjet e fundit, janë shenja se situate politike po rrëshqet në një teren të paparashikueshëm me shenja destabilizimi.

Politologu dhe njëri nga njohësit më të mirë të rrjedhave politike në Kosovë Ramush Tahiri, lidhur me situatën aktuale politike dhe rrezikun e një destabilizimi, për portalin Lajm.co, ka bërë një analizë interesante.

Ramush Tahiri: Duket që gjendja në Kosovë përgjithësisht po merr kahe të destabilizimi.



Arsye për këtë janë disa:

Së pari një qeveri r brishtë që nuk i siguron numrat për të mbetur gjallë, që nuk mund të aprovoi asgjë në Kuvend pa bërë kompromise të mëdha me partnerët e koalicionit qeverisës. Qeveria e brishtë shkakton edhe gjendje të brishtë politike dhe të sigurisë.

Mbajtja e zgjedhjeve komunale kaloi më së miri dhe u vlerësua lartë edhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe nga vëzhguesit e monitoruesit. Mirëpo puna e balotazhit, pra raundi i dytë për zgjedhjen e kryetarit të komunave shkaktoi një mish mash të përgjithshëm. U bënë koalicionet nga më të pazakonshmet në nivel lokal, që prodhuan rezultatet më të çuditshme. Nuk u respektuan parimet programore dhe ato ideologjike, nuk u respektua as partneriteti i koalicionit qeverisës. Partitë që mundohen ta përcaktojnë fatin e Kosovës, luftojnë shumë ashpër në nivelin lokal. Në komuna u bënë bashkë pozitë e opozitë, në shumë komuna janë bërë kundërshtarë ata që janë bashkë në Qeveri.

Në Prishtinë në balotazh duke bërë aleancë me dy kandidatët dolën në anët e kundërta AAK dhe AKR, në Rahovec përplasen AAK dhe PDK , në Mitrovicë kundërshtohen AKR dhe PDK e kështu me radhë.

Mund të jetë rastësi, por gjykatat u aktivizuan pikërisht tash dhe dënuan për akte terroriste aktivistët e Vetëvendosjes, ndërsa tash paraburgosën edhe liderin dhe dy deputetë të Vetëvendosjes edhe pse mandati ishte që vetëm ti sjellin detyrimisht përpara gjyqit ku janë të akuzuar. E tash i bie që një muaj të presin në burgë deri të caktohet seanca e gjyqit të vjetër edhe me akuzën e re për kundërshtim të arrestimit.

Lista Serbe me bllokadën e komunikimit të saj me Presidentin e vendit, i cili duhet të jetë faktorë unifikues dhe neutral karshi partive politike duke e kushtëzuar këtë me formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë serbe në Kosovë, ndërsa lista Serbe rrinë në Qeveri dhe nuk merr pjesë në grupin punues për hartimin e dokumenteve të Asociacionit. Dihet se kjo është në kompetencë të Qeverisë e jo të Presidentit.

Kosova zyrtarisht po kërkon kufizimin e mandatit të UNMIK -ut dhe të EULEX-it. Kjo për të marr përgjegjësinë dhe për të rrumbullakuar sovranitetin dhe subjektivitetin si shtet. Ndërsa tash e kemi dorëheqjen e kreut të gjyqtarëve dhe deklaratën e tij se ky mision është politik dhe jo profesional dhe se ka korrupsion dhe keqpërdorime të rënda që e vënë në pikëpyetje kredibilitetin e misionit dhe angazhimin ndërkombëtar.

Kosovarët janë i vetmi popull pa lirinë e lëvizjes në Evropë. Mbetën pa këtë të drejtë me gjithë angazhimin e misionit më të madh ndërkombëtar në përmbushjen e standardeve. Kosova mbeti prapa Serbisë që e ka në pushtet partinë e Millosheviqit, por mbetën edhe prapa Ukrainës që është në luftë dhe që nuk ka kontroll efektiv të territorit të sajë. E gjithë kjo po shkakton frustrim dhe pakënaqësi të madhe te qytetarët që mjafton një shkas pa shkas, që të shpërthej pakënaqësia dhe situate të jetë e pakontrolluar.

Gjykata Speciale për krimet e pretenduara të UÇK-së, ishte miratuar në Kuvend të Kosovës pothuaj unanimisht. Tash dikujt i ra ndërmend se kjo qenka e padrejtë se qenka e njëanshme se qenka një etnike dhe se qenka segregative, sepse nuk po i gjykoka të gjitha krimet gjatë luftës në Kosovë, por vetëm krimet e supozuara të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Kështu tash po kërkojnë të ndryshohet emri e fushëveprimi e objekti por duket kjo është vonë. Mirëpo kjo mund të nxisë tensione kur të ngritën aktakuzat e para dhe kur komandantët e UÇK-së të dërgohen në burg.

Edhe gjendja ekonomike nuk është e mirë me gjithë rritjen e shënuar statistikore në stilin dikush ha mish e dikush ha lakra e mesatarja po na del se të gjithë hamë mish e lakra. Papunësia është më e lartë se kurrë, investime të huaja pothuajse nuk ka fare, privatizimi i dështuar e jo në funksion të zhvillimit, por në funksion të kleptomanëve të mbushjes së xhepave të një grupi njerëzish, të krijimit të shtresës së pasanikëve të rinj në një anë dhe të popullit të varfëruar në anën tjetër. Ky fakt është shkaktarë i krizave kudo në botë dhe i krijimit të masës kritike të përshtatshme për tu manipuluar.

Pra gjendja në Kosovë po rëndohet nga një serë faktorësh, që nuk mund të mbahen nën kontroll dhe situate mund të ashpërsohet me mospranimin e rezultateve përfundimtare për zgjedhjen e kryetarëve të komunave.

Këtu në këtë çështje të gjithë janë kundër të gjithëve dhe të gjithë janë kundër njëri tjetrit. Pra një anarki që tentohet të kontrollohet përmes siç thuhet destabilizim për stabilizim, ka thënë në fund Tahiri.