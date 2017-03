Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri, vetëm pak minuta më parë, ka bërë me dije se nuk ka dhënë dorëheqjen nga detyra dhe as nuk ja ka kërkuar kush atë.

Me anë të një shënimi në Facebook, Tahiri shkruan se nuk kam dhënë dorëheqjen deri tani.

“Për saktësim, as më ka kërkuar kush e as kam dhënë dorëheqje deri tani. Sidoqoftë, më të fortë do jemi, sot e gjithmonë, bashkë”, shkruan Tahiri.