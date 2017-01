Tahiri: Shqipëria do ta mbështes Kosovën në të gjitha sfidat

Ministri i Punëve të Brendshme, z. Skender Hyseni, priti sot në takim ministrin e Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë, z. Saimir Tahiri. Në këtë takim morën pjesë Komisionet Parlamentare të Sigurisë dhe zëvendësministrat e Punëve të Brendshme të dyja vendeve.

Me këtë rast ministri i Punëve të Brendshme i Republikës së Kosovës, z. Skender Hyseni, theksoi se është biseduar për punët që janë bërë dhe që duhet të bëhen nga të dyja vendet.

“Bashkëpunimi sektorial, por edhe i përgjithshëm midis vendeve tona do të jetë shumë dimensional dhe afatgjatë. Falënderova Tiranën për reagimin dhe përkrahjen e Kosovës lidhur me ndalimin e ish-kryeministrit, z. Ramush Haradinaj. Ne si dy vende, si dy qeveri që kanë të njëjta synime, kanë objektivat e njëjtë ndërkombëtare e diplomatike do të vazhdojmë të bashkërendojmë planet tona”, theksoi ministri Hyseni.

Ministri Hyseni vuri në dukje se është trajtuar edhe gjendjen e përgjithshme e sigurisë pas provokimeve që i ka bërë Serbia. Ai tha se është konstatuar se gjendja e sigurisë në Kosovë është stabile.

Ndërsa ministri i Punëve të Brendshme, i Republikës së Shqipërisë, z. Saimir Tahiri, vlerësoi lartë bashkëpunimin në kuadër të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar dhe krimit ndërkufitar.

Ministri Tahiri theksoi se është për tu vlerësuar bashkëpunimi i mirë mes dy vendeve, sidomos në koordinimin dhe veprimet e përbashkëta, në luftën kundër terrorizmit. Ai tha se kërkesat e Serbisë ndaj INTERPOL-it për ndalimin e ish luftëtarëve të UÇK-së janë absurde.

Të dy ministrat u dakorduan që do të ketë përmbledhje të bazës ligjore sa i përket ligjit për të huaj, që do të rregulloj vendqëndrimin dhe punësimin e qytetarëve të dyja vendeve në shtetet respektive, në mënyrë që lehtësohen procedurat burokratike. /KI/