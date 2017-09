Tahiri: Qeveria s’mund të zgjidhet gjatë vikendit

Zgjedhja e Qeverisë nuk mund të bëhet në Seancë të Jashtëzakonshme. Nuk ka mbledhje pa listë të anëtarëve të Qeverisë dorëzuar deputëtëve. Lista Serbe tregon rëndësinë duke shkuar në Beograd për konsultime dhe duke u vonuar në seancën plenare ose duke kërkuar që ajo të shtyhet për javën tjetër

KI: Pse Kryesia e Kuvendit e caktoi mbledhjen e Kuvendit për ditën e shtunë që është vikend e ditë pushimi?

Tahiri: Kryesia e Kuvendit nuk ka proceduar sipas kërkesës së Mandatarit Ramush Haradinaj i nominuar nga Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, si e parasheh edhe Kushtetuta edhe Ligji edhe Rregullorja e Kuvendit. Është parim i pakontestueshëm se mbledhja e Kuvendit në të cilën duhet të zgjidhjet Qeveria thirret sipas kërkesës me shkrim nga kandidati për Kryeministër i cili e prezanton me shkrim të gjithë kabinetin qeveritar. Pra të gjithë ministrat me emër e mbiemër e me biografi, pra me të dhëna themelore, si dhe ministritë që do ti udhëheqin. Është edhe një fjalë e rastit ose një ekspoze i Kryeministrit, pasi të fitoj votëbesimin dhe të zgjedhet Qeveria. Kjo bëhet konform rregullave dhe së paku pesë ditë përpara mbajtjes së seancës dhe të gjithë deputëtëve iu shpërnfahen me kohë dhe në mënyrë të njejtë materialet.

KI: Pse sipas jush kjo nuk u bë?

Tahiri: Kjo nuk u bë sepse të gjitha partitë ende nuk i dorëzuan emrat për ministra te Mandatari. Kryesia vendosi për seancë të jashtëzakonshme e cila mbahet brenda 24 orëve dhe kjo u bë me kërkesën me shkrim të 45 deputëtëve. Nuk e kuptoj se pse antarët e Kryesisë së Kuvendit nuk shprehën kundërshtimin, duke potencuar shkeljet procedurale dhe ligjore, sepse zgjedhja e Qeverisë askund në shtete nuk konsiderohet cështje urgjente, madje as në rastet e grushteteve. Edhe po të hahej disi se na qenka cështje urgjente, atëherë nuk mund të procedohet pa objektiv, përkatësisht pa lëndë, përkatësisht pa kërkesën e mandatarit dhe pa listën e antarëve të Qeverisë. Tash kjo u vendos si thotë populli në besim apo veresije sepse pritet në ndërkohë të dorëzohet lista, pra disa orë përpara mbajtjes së Seancës.

KI: Po si mund të zgjidhet qeveria kur disa nga të nominuarit janë deputetë?

Tahiri: E gjithe kjo e ka edhe një mangësi. Disa ministra do të zgjidhen nga radhët e deputëtëve të kësaj legjislature. Pra ata duhet të lënë mandatet dhe të zëvendësohen me të tjerë nga lista e rendidur sipas votave të fituara në kiadër të listës së koalicionit parazgjedhor. Kjo duhet të bëhet nga KQZ i cili zakonisht nuk punon vikendeve dhe të cilit i duhet kohë për këtë dhe duhet pritur edhe ndonje ankesë eventuale. Shembull pse vendi i Behxhet Pacollit do të duhej të zëvendësohet nga Imet Rrahmani që është nga LDK e jo nga kandidati i rradhës i AKR i cili subjekt tash është pjesë i koalicionit PANA i cili e ka mandatin për të krijuar Qeverinë. E gjithë kjo tregon se mbledhja e Kuvendit do të duhej të mbahej të enjten e ardhshme e jo të shtunën pra një ditë pas dekretimit të Mandatarit Ramush Haradinaj.

KI: A mund të pritet qëndrim konstruktiv nga Lista Serbe?

Tahiri: Përderisa ky subjekt është i regjistruar sipas ligjeve dhe në harmoni me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe përderisa i respektojnë ato është në rregull. Nuk duhet vënë shumë veshin cla thonë sepse te ne nuk ka delikt verbal, por duhet pare si veprojnë. Është mirë që Lista Serbe udhëheqë me tri ministri dhe ka edhe një zëvendëskryeministër, e gjithashtu është mirë që edhe minoritetet e tjera udhëheqin me dy ministri të tjera. Pra në Qeverinë Haradinaj pesë ministri do të udhëhiqen nga minoritetet gjë që konsiderohet nje vlerë . Do të ishte mirë që në zgjedhjet e ardshme Lista Serbe të merrte vota edhe nga qytetarët e komuniteteve të tjera joserbe për faktin se ministrat e saj u udhëhoqën mirë dhe dhanë rezultate.

KI: Lista Serbe të shtunën shkon në konsultim në Beograd te Marko Gjuriq dhe vështirë se do të mbërrij në mbledhje të Kuvendit?

Tahiri: Ata nuk mbërrijnë përpara orës 19 veç nëse vijnë me helikopter të Qeverisë ose të Ushtrisë serbe, gje që unë nuk besoj se autoritetet e Kosovës do tu japin leje, me gjithë nevojën dhe rëndësinë që e kanë. Pra gjasat janë që për mungesë të deputëtëve serb mbledhja të shtyhet për në mbrëmje vonë ose për ditën e hënë. Ndërsa për shkatë të lënies së mandatit të deputetit për kryeministrin Haradinaj, për zëvendëskryeministrat Pacolli e Hoxhaj e Limaj, për ministrat Lekaj e Bajrami e ndonjë tjetër dhe zëvendësimi i tyre me deputetë të rinjë ,të cilët duhet të japin betimin mbledhja do të shtyhet për ditën e enjte. Kjo është nëse kërkohet rrespektimi i procedurave. Nëse megjithate nuk respektohen, atëherë opozita ka mjaftë numra por edhe mjaftë argumente që këtë qështje ta dërgojë në Gjykatën Kushtetuese dhe kështu ta rrëzojë zgjedhjen e Qeverisë.