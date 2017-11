Tahiri: Qeveria Haradinaj ka marrë vendim që e justifikon hedhjen e gazit lotsjellës në Kuvend

Gjatë kësaj jave vendimet e gjykatave në Kosovë kanë marrë vëmendjen e gjithë opinionit publik. Fillimisht me vendimet e kontestuar në raport me procesin e zgjedhjeve lokale e sidomos me vendimin për rinumrim të votave në Prishtinë dhe Prizren. kurse sot gjykata e EULEX-it e shpalli të pafajshëm Fatmir Limajn, që njëherit është edhe njëri nga zëvendëskryeministrat në Qeverinë Haradinaj. Kurse në anë tjetër me vendim të gjykatë sot u arrestuan tre deputetë të Lëvizjes Vetëvendosje dhe gjykata i ndëshkoi me paraburgim prej 30 ditësh

Lidhur me këto vendime të gjykatave në Kosovë, sot pati edhe shumë reagime, komente e opinione të ndryshme. Vëmendjen e opinionit publik e kanë tërhequr sidomos masa e paraburgimit prej 30 ditësh për tre deputetë e Vetëvendosjes dhe lirimi i Fatmir Limajt nga të gjitha akuzat në rastin e procesit gjyqësor ndaj tij, ku nga prokuroria e EULEX-it, Limaj ishte akuzuar për vepra që kishin të bënin me krim të organizuar.

Po ashtu pas lirimit ta tërhequr vëmendjen edhe deklarata e Fatmir Limajt se shteti është i kapur, kurse ai ushtron postin e zëvendëskryeministrit po në këtë shtet që Limaj e quan shtet të kapur.

Lidhur me këto dy raste politologu Ramush Tahiri për portalin Lajm.co, është shprehur se gjykatat janë të pavarura në fushëveprimin dhe në punën e tyre të paraparë me ligje dhe të garantuar me Kushtetutë. Për këtë vendimet e gjykatave nuk komentohen por ato i nënshtrohen procedurave të ankesës përkatësisht apelimit në instancat më të larta gjyqësore të vendit apo ndërkombëtare. Fajësia apo pafajësia fitohet në procedurë të rregullt gjyqësore.

Megjithatë Tahiri thekson se gjykatat nuk e kanë pushtetin absolut mbi jetën apo mbi lirinë e njeriut. Përvoja gjatë historisë dëshmon se gjykatat dhe vendimet e tyre i nënshtrohen gjykimit të kohës dhe të rrethanave shoqërore e politike në të cilat veprohet. Pasi vendimet e gjykatave nuk kanë të bëjnë vetëm me rastet kriminale ato kanë ndikim në shoqëri dhe publik e në demokraci opinioni publik e formon perceptimin dhe opinionin e vet për punën e gjyqësorit që medoemos duhet të ndikoj në përmirësimin e punës së gjykatave dhe në marrjen e vendimeve të drejta.

Tahiri ka deklaruar se rasti i Fatmir Limajt është kriminal dhe nuk i nënshtrohet opinionit të publikut por ballafaqimit me provat. Nëse ai mendon se gjykata ka pasur motive politike atëherë duhet ta qojë rastin deri në fund sepse koha e linçimeve ka përfunduar me komunizmin. Nëse mendon se kundërshtarët e tij politik kanë ndikim në gjykata atëherë, gjithashtu duhet ndjekur konkretisht rastin dhe duhet pastruar gjykatat nga ndikimi i parapolitikës dhe të qendrave jashtë institucionale të vendosjes.

kurse sa i takon rastit të arrestimit të deputetëve të Vetëvendosjes, Tahiri thotë se për vepra politike dhe për aktivitet brenda institucioneve gjykatat nuk duhet të përzihen. Veprimet e Vetëvendosjes brenda Kuvendit mund të cilësohen si veprime që kanë krijuar një përshtypje të keqe që nuk i bënë nderë shtetit të Kosovës dhe proceseve demokratike, por nuk ka pasur nevojë që të jenë objekt i gjykatave, sidomos tani kur po vërehet se gjykata ka një çasje selektive, sepse atëherë edhe AAK dhe Vetëvendosje në këto veprime që po cilësohen si të jashtëligjshme ishin bashkë, ndërsa tash po penalizohen vetëm deputetët e Vetëvendosjes, pra vetëm opozitarët.

Paraburgimi prej tridhjetë ditësh është i panevojshëm dhe jo në përputhshmëri me veprën. Deputetët me mandat dhe me imunitet refuzuan të paraqiten përpara Gjykatës, policia në bazë të kërkesës e urdhrit e ka për obligim apo detyrë ti sjellë përpara gjykatës dhe këtë punë ka mundur ta bëjë. Krejt e panevojshme është tash të paraburgosen për një muaj me kinse vepër e kundërshtimit të arrestimit ose për të qenë në dispozicion të gjykatës në ditën që caktohet seanca gjyqësore për të ashtuquajturin rastin e gazit lotsjellës në Kuvend.

Aq më parë që shkaku i protestës tash është jashtë objektivit, sepse Qeveria e ka shkarkuar Komisionin e Demarkacionit dhe zyrtarisht ka deklaruar se kufiri i shtetit të Kosovës në drejtim të Malit të Zi është në Kullë dhe në Zhlep..pra e ka arsyetuar plotësisht veprimin e deputetëve atëherë në Kuvend.