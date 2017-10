Tahiri pret studentët me aftësi të kufizuara

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, me rastin e shënimit të Muajit Ndërkombëtar për Mundësi Profesionale të Personave me Aftësi të Kufizuara, ka pritur në një takim studentët nga kjo kategori, të cilët kanë kryer praktikën e tyre në Ministri të Drejtësisë.

“Me këtë rast, u kam shpërndarë certifikata për praktikën e kryer dhe shpreha gatishmërinë time për të ofruar mbështetjen institucionale që kjo kategori e personave meritojnë”, ka thënë Tahiri.

Sipas tij, është obligim i yni si institucione por edhe si shoqëri që të krijojmë kushte dhe mundësi të barabarta për të gjithë, në mënyrë që secili individ të jetë dhe të ndihet pjesë e rëndësishme e shoqërisë tonë.

“Ministria e Drejtësisë do të vazhdojë të jetë në funksion të gjithpërfshirijes dhe do të angazhohemi në zbatimin praktik efektiv të të drejtave dhe lirive të Personave me Aftësi të Kufizuara”, ka thënë ai.