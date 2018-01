Tahiri premton funksionalizmin e burgut të Smrekonicës

Ministri i Drejtësisë, Abelard Tahiri, ka vizituar sot Qendrën Korrektuese në fshatin Smrekonicë të komunës së Vushtrrisë.

Tahiri u prit nga drejtori i kësaj qendre, Xhevdet Maçastena dhe nga drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Korrektues, Sokol Zogaj, të cilët e informuan për gjendjen dhe historiatin e kësaj qendre.

Tahiri, pasi u njoftua nga afër me ambientin e kësaj qendre, kapaciteti i së cilës është rreth 200 vende, tha se është një objekt që i takon standardeve të larta dhe ofron kushte të mira për të burgosurit.

“Një prej çështjeve që kam treguar interes ka qenë edhe funksionalizimi i njësisë ekonomike, ku të burgosurit mund të punojnë, të angazhohen, por edhe në anën tjetër do të jetë profitabile për shërbimin korrektues. Së bashku me drejtorin Zogaj, por edhe me drejtorë tjerë të qendrave, do mundohemi ta funksionalizojmë këtë njësi”., tha ai.

E Sokol Zogaj, e vlerësoi vullnetin e mirë nga ministri për interesin e tij që të jetë në funksion njësia ekonomike”.

“Kjo vizitë e ministrit nuk është e rastësishme, është e planifikuar dhe zotimet që i ka dhënë para mediave se do ta fuqizojë njësinë ekonomike. Këtu kemi ardhë sot që ta shohim live zhvillimin e kësaj njësie”.

Tahiri, po vazhdon vizitat në qendrat që i takojnë Shërbimit Korrektues. ditë më parë kishte vizituar edhe Qendrën e Paraburgimit në komunën e Gjilani. /rtk/