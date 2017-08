Tahiri: PDK po e përdor skenarin e vitit 2014, e do LDK-në si partner e jo AAK-në

Përbërja e legjislaturës së re ka dështuar për here të gjashtë për ta bërë Kuvendin me kryetar të ri. Vazhdimi i seancës së fundit konstituive mund të mbahet mend vetëm sa u takon polemikave ndërmjet kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli dhe deputetit të VV-së, Albin Kurti duke u përmbyllur me propozimin qesharak të Koalicionit PAN, i cili ka kërkuar më shumë se 10 ditë kohë për “konsulta shtesë”. Megjithate politologu Ramush Tahiri jep disa variante se si mund të tejkalohet kjo bllokadë politike

Për shkak të këtij dështimi të qëllimshëm nga Koalicioni PAN, koalicioni tjetër LAA ka propozuar që seanca të tilla mos të thirren më derisa të mos sqarohet situata. Ata kanë propozuar që të mbahet edhe një tryezë politike për t’i shqyrtuar hapat që duhet të ndërmerren tash e tutje.

E këtë situatë absurde dhe për mundësinë e tejkalimit të këtij ngërçi politik, politologu Ramush Tahiri ka shtruar disa opsione. Tahiri ka thënë se PAN ka të drejtë por edhe obligim kushtetues e ligjor që të propozojë në seancën konstitutive një kandidat për kryetar dhe një kandidat për nënkryetar të Kuvendit, sepse është koalicion parazgjedhor që ka dale i pari me më shumë vota. Ky koalicion duke mos dhënë propozimet me një arsyetim joligjor është duke bërë shkelje kushtetuese edhe për faktin se është duke e penguar dhe është duke e pamundësuar krijimin e institucioneve shtetërore të dalura nga zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit.

Por si mund të tejkalohet gjendja, Tahiri ka thënë se askush nuk mund ta dijë edhe pse mund të paraqiten disa opsione teorike:

E para, që lënda të dërgohet në Gjykatën Kushtetuese dhe me vendim të plotëfuqishem të penalizohet PAN.

E dyta që partitë e minoriteteve të deklarohen asnjanëse. Duke thënë se partive shqiptare u bie të formojnë shumicën parlamentare, ndersa minoritetet nuk do të jenë përcaktues por do ti bashkëngjiten koalicionit që e bënë shumicën. Atëherë PAN mbetet me 39 deputetë.

E treta, AAK dhe Nisma me 16 deputetë së bashku të dalin nga PAN dhe së bashku me VV ose me L AA dhe pakicat të bëjnë shumicën parlametnare.

E katërta, që VV dhe LAA së bashku me pakicat të bëjn shumicën parlamentare.

E pesta, që PAN me AKR dhe pakicat të bëjn shumicën parlamentare.

E gjashta, që deputetët e Kuvendit me votim dy të tretat të shpërndajnë Kuvendin dhe Presidenti të shpall zgjedhje të jashtëzakonshme të cilat duhet të mbahen jo ma afër se 30 ditë dhe jo më larg se 40 ditë nga shpërndarja e Kuvendit.

E shtata, që të arrihet një marrëveshje për një qeveri teknike e gjithëpërfshirëse jo me figura të para politike por me figura profesionale e të autoritetshme të pa korruptuara dhe të papenguara nga ligji . Një Qeveri me mandat një vjeçar me detyra të caktuara konkrete. Në ndërkohë një reformë thelbësore zgjedhore dhe reformë e përgjithshme në drejtësi, në arsim, shëndetësi etj, ka përfunduar Tahiri.

Por nga ana tjeër kanë filluar edhe veprimet politike prapa perdeve. Po flitet se PDK, nuk ka disponim që ta nominoj Ramush Haradinajn për kryeministër për shkak se ka humbur shumë vota dhe qeverisja në një koalicion të tillë në krye me Haradinajn do ta dëmtonte edhe më shumë PDK-në. Po ashtu kanë filluar deklarimet e sygjerimet se Haradinaj duhet të tërhiqet nga gara për postin e kryeministrit, njejt sikur në vitin 2014, kur për shkak të këmbëngulësisë së Haradinajt për të qenë kryeministër u prish Koalicioni i atëhershëm VLAN e nëse nuk do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme i njejti fat e pret sërish Haradinajn i cili nuk po e kupton se nuk mund të bëhet kryeministër pa i fituar zgjedhjet.

PDK po përdor skenarin e njejt me atë të vitit 2014 dhe po pret ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar për ta bërë përsëri një koalicion të madh, kësaj radhe PAN –LAA me kryeministër prap nga radhët e LDK-së e ku pjesëmarrja në qeverisje e AAK-së, Nismes dhe e AKR-së do të jetë formale. /Lajm.co